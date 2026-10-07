1000 Miglia 2027: già aperte le iscrizioni, svelati i dettagli

Nella giornata di ieri si sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla 1000 Miglia 2027, ossia all’edizione del centenario. Chi volesse tentare di far parte del gruppo avrà tempo fino al 22 dicembre di quest’anno. Non sarà facile essere selezionati, perché le domande saranno tante, ma vale assolutamente la pena provarci.

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Quella di prossimo svolgimento si preannuncia come una rievocazione coi fiocchi della mitica “Freccia Rossa“. L’attesa è altissima. I collezionisti sono già in fermento. Ancora una volta il parterre sarà de roi. La 1000 Miglia 2027 impegnerà le auto storiche e i loro equipaggi da lunedì 24 a sabato 29 maggio del prossimo anno, in un viaggio ad alto indice di intensità emotiva.

L’evento avrà una ricorrenza speciale da ricordare: il secolo trascorso dalla prima edizione della gara bresciana, che si disputò nel lontano 1927. Questo compleanno rende immancabile l’appuntamento, tanto per i collezionisti quanto per gli appassionati di tutto il mondo.

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Gli organizzatori fanno sapere che entro il 15 marzo 2027 verranno inviate le conferme di accettazione e sarà reso noto l’elenco delle vetture ammesse, scelte fra quelle dotate dei requisiti richiesti. Facile intuire la loro eccellenza. Certamente saranno della partita tante auto storiche di straordinario valore culturale, creativo e ingegneristico.

Ispirato all’impresa ideata un secolo fa dai “Quattro Moschettieri” Aymo Maggi, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Giovanni Canestrini, il tracciato della 1000 Miglia del centenario riprenderà le alchimie delle origini, adattate alle esigenze dei nostri tempi. Il legame con la prima edizione sarà più forte che mai.

Nel rispetto di questa eredità, la rievocazione turistica della “Freccia Rossa” tornerà a sposare un tracciato sviluppato in senso antiorario. Previsto inoltre il recupero del circuito ad anello, che mancava all’appello dal 2024, dopo la parentesi a schema di otto degli ultimi anni.

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La 1000 Miglia 2027 si articolerà in sei giornate. Il via alle danze verrà dato dalla sua culla storica: la città di Brescia. Da qui le auto storiche inizieranno la loro avventura alle 18:00 di lunedì 24 maggio, mettendosi in marcia verso Parma, teatro della cerimonia d’arrivo della prima tappa.

Il giorno dopo il colorato e rombante corteo di “nonne” a quattro ruote, precedute dalle “rosse” del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, attraverserà la città di Modena. Poi sarà il turno dei passi della Raticosa e della Futa, che accompagneranno gli equipaggi verso il traguardo di tappa, fissato a Firenze.

Nella giornata di mercoledì 26 maggio, le maggiori attenzioni dei protagonisti e del pubblico saranno guadagnate dallo schieramento delle vetture in piazza del Campo a Siena. A seguire, il corteo delle auto storiche proseguirà la marcia verso Roma, teatro del consueto giro di boa.

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La risalita dello stivale inizierà l’indomani, giovedì 27 maggio. Fra i momenti clou la sosta pranzo a Perugia. Poi le danze continueranno lungo la direttrice adriatica, con cena nel borgo di Gradara, prima dell’arrivo serale a Cervia.

Venerdì 28 maggio per i partecipanti della 1000 Miglia 2027 andrà in scena la quinta tappa, che collegherà la Romagna a Verona. Saranno toccate le colline di Valdobbiadene, Bassano del Grappa e Vicenza, mentre per la pausa pranzo è stato scelto il sito di Prato della Valle a Padova. Anche qui una bella immersione nelle mille bellezze dell’Italia.

La sesta ed ultima tappa della rievocazione turistica della “Freccia Rossa” si disputerà nella giornata di sabato 29 maggio, stringendo in un abbraccio il Lago di Garda, per poi attraversare la Val Sabbia e Lumezzane, dove si terrà la sosta pranzo. Poi il festoso corteo di auto storiche della 1000 Miglia si dirigerà verso il Lago d’Iseo e la Franciacorta, prima del rientro a Brescia. Qui l’evento giungerà al suo epilogo, nella culla natia.

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Fonte | 1000 Miglia