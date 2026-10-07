Fiat Professional apre gli ordini di Fiat Scudo MY27 in tutta Europa

Fiat Professional ha annunciato l’apertura degli ordini in tutta Europa del nuovo Fiat Scudo MY27, un Model Year che introduce un gamma ora semplificata e intuitiva che permetterà di facilitare la scelta del veicolo più adatto alle esigenze dei clienti professionali.

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Tre gli allestimenti al centro della strategia che caratterizza il nuovo Fiat Scudo MY27: Easy Pro, City Pro e Business Pro. Ognuno dei nuovi allestimenti guarda alle esigenze e ai profili di utilizzo tipici di ogni tipologia di cliente. Ne deriva una gamma che ora risulta più lineare e capace di progredire in maniera più chiara nelle dotazioni, pur mantenendo la flessibilità necessaria in termini di configurazione specifica per ogni utilizzo.

Il nuovo Fiat Scudo MY27 introduce pacchetti semplificati per migliorare anche l’approccio agli optional disponibili

La nuova strategia di allestimenti proposta per il nuovo Fiat Scudo MY27 ragiona anche su una struttura di pacchetti semplificata. In questo modo appare rinnovata anche la proposta di optional singoli ai quali accedere. Di conseguenza le possibilità di personalizzazione aumentano in base alle esigenze specifiche di ogni livello operativo senza complicare l’intero processo di configurazione.

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Alla gamma del nuovo Fiat Scudo MY27 si acce a partire dall’allestimento Easy Pro che permette di avere a disposizione un equipaggiamento essenziale per l’utilizzo quotidiano. Le dotazioni di serie sono comunque valide e includono il climatizzatore manuale, il cruise control e i sensori di parcheggio posteriori. Si prosegue con lo Scudo City Pro che meglio si adatta ai clienti delle flotte aziendali poiché permette di combinare l’efficienza operativa con comfort e connettività posti a un livello superiore. C’è infatti un quadro strumenti rivisto con due schermi da 10 pollici con radio e telecamera posteriore, accesso senza chiave e illuminazione a LED per il bagagliaio. Infine gli allestimenti si completano con lo Scudo Business Pro che rappresenta la caratterizzazione più completa, capace di rivolgere maggiore attenzione alla tecnologia e al comfort. Non mancano, in questo caso, il sistema di rilevamento dell’angolo cieco, il climatizzatore automatico bizona, il navigatore, la piastra per la ricarica wireless dei dispositivi e i fari a LED.

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L’intera gamma è affiancata dalla serie speciale Scudo S-Design che offre soluzioni distintive per le differenti esigenze professionali e per chi magari cerca possibilità di personalizzazione più ampie, accanto a un’identità di marca più importante.

Il Fiat Scudo MY27 mantiene anche l’approccio multi-energia ormai imperante anche in Fiat Professional. Si può scegliere fra motori endotermici tradizionali come il MultiJet4 da 1.5 o 2.2 litri con potenze erogate fino a 180 cavalli, oltre alle varianti esclusivamente elettriche. La scelta permette ai clienti professionali di scegliere la motorizzazione che si adatta meglio alle proprie esigenze, così come agli ambienti operativi e alle esigenze aziendali. Da sempre il Fiat Scudo coniuga comfort e capacità di carico con la manovrabilità tipica di un’auto. La configurazione flessibile e le soluzioni proposte per l’uso professionale rendono lo Scudo un veicolo ideale per le consegne urbane, per le flotte e per molteplici missioni lavorative. Con il Model Year 2027 Fiat Professional rende lo Scudo più facile da scegliere e da configurare, per mantenerlo sempre in linea con le esigenze della clientela professionale.