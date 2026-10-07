Jeep Avenger parte forte in Brasile: 1.867 immatricolazioni al debutto e vendite del marchio in crescita

Le prime vendite di Jeep Avenger in Brasile danno un forte impulso alle consegne complessive del brand americano di Stellantis. Jeep infati ha concluso il mese di settembre 2026 con 10.464 immatricolazioni. Si tratta del 16 per cento in più rispetto al mese precedente, un dato che permette alla casa automobilistica di raggiungere e superare le 85 mila unità vendute da inizio anno.

Advertisement

Il nuovo SUV compatto ha dunque subito conquistato il cuore dei clienti brasiliani fornendo un grande contributo al marchio che comunque beneficia di ottimi risultati anche da parte di altri modelli come la Renegade.

Jeep cresce in Brasile: Avenger debutta, Renegade guadagna il 21%

Il debutto commerciale di Avenger ha garantito al brand un totale di 1.867 immatricolazioni a settembre. Grazie alla progressiva distribuzione delle prime unità del modello nelle concessionarie queste hanno potuto iniziare le consegne senza particolari intoppi o ritardi. Jeep dunque può sicuramente ritenersi soddisfatta di questo esordio di Avenger nel mercato auto brasiliano. L’azienda ovviamente a questo punto intende proseguire con le consegne secondo il programma previsto per il Paese.

Advertisement

Da segnalare che il numero delle immatricolazioni è aumentato di molto nella seconda parte del mese man mano che la disponibilità di unità del modello nelle concessionarie aumentava. Secondo la casa americana questo andamento è stato anche favorito dalla visibilità del lancio e dai risultati ottenuti da Avenger in diversi confronti con i concorrenti. Questo debutto quindi ha portato nuovi clienti nelle concessionarie Jeep che dunque continua la sua crescita in quello che rimane il più importante mercato auto del continente.

Jeep ha messo in evidenza che Avenger ha avuto un vero effetto traino per le sue vendite complessive. Infatti chi è entrato nelle concessionarie per conoscere dal vivo il nuovo modello inevitabilmente ha trovato anche gli altri veicoli della gamma e questo probabilmente spiega il motivo della crescita anche degli altri SUV. In particolare si registra un notevole exploit di Renegade che ha aumentato e non di poco le sue immatricolazioni rispetto a quanto registrato lo scorso mese di agosto.

Advertisement

Il mese scorso infatti Renegade ha registrato ben 3.669 immatricolazioni, con una crescita del 21 per cento rispetto al mese precedente. Interessante inoltre il dato relativo alle motorizzazioni: il 53 per cento delle unità immatricolate è rappresentato dalle versioni ibride MHEV. Queste ultime quindi sono state più della metà del volume mensile del modello. Si tratta di un dato che fa emergere in modo chiare quelle che sembrano essere in merito le preferenze dei clienti brasiliani.

Se si guarda al 2026 per intero, Renegade ha già superato le 30 mila immatricolazioni. Il dato di settembre quindi rafforza ulteriormente la presenza del SUV sul mercato brasiliano, con l’arrivo di Avenger che finisce per rappresentare una proposta alternativa e non concorrenziale. Infatti il dato che emerge è che nonostante il debutto di Avenger le vendite di Renegade sono in crescita.

Advertisement

Molto bene anche Jeep Compass che si conferma leader nel segmento dei SUV di medie dimensioni come numero di immatricolazioni da inizio anno. Con 40.302 consegne registrate nel 2026, è l’unico modello della categoria che ha raggiunto e superato quota 40mila unità. A settembre ha immatricolato 3.867 unità, confermando il suo ruolo di primo piano nei volumi di Jeep in Brasile.

Compass si conferma leader non solo nella sua categoria ma anche all’interno della stessa gamma di Jeep. Infatti a settembre ha superato come numero di unità vendute la Renegade: la differenza tra i due modelli è di 198 unità. Entrambi hanno comunque fornito un contributo determinante per il risultato positivo conquistato da Jeep a settembre.

Advertisement

Anche Commander si conferma leader tra i SUV a sette posti. Il modello ha ottenuto 1.053 immatricolazioni a settembre e raggiunto 11.646 unità dall’inizio del 2026. Grazie a questo modello dungue Jeep ottiene risultati anche nella parte della gamma dedicata a chi cerca una configurazione con più posti.

Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America, ha confermato che settembre per il brand di Stellantis è stato un mese molto importante, evidenziando la soddisfazione per l’arrivo dei primi esemplari di Avenger nelle concessionarie e per come sono andate le vendite del modello. Il numero uno di Jeep in Brasile ha spiegato che il lavoro prosegue per soddisfare nei prossimi mesi gli ordini ricevuti. Ha inoltre richiamato l’attività generata dal lancio nella rete commerciale, collegandola alla crescita delle vendite dell’intera gamma Jeep sul mercato brasiliano.