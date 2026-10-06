Fiat Qubo L, a ottobre 2026 sconto di 4.400 euro: prezzo sotto i 20.000 euro e rate da 249 euro

Anche ad ottobre Fiat Qubo L è protagonista di una promozione molto interessante che sicuramente attirerà le attenzioni di molti che già da tempo pregustano di mettersi al volante della multispazio compatta della casa torinese. Infatti grazie al finanziamento di Stellantis Financial Service il modello di Fiat per tutto il mese di ottobre viene offerto ad un prezzo di 19.950 euro ma solo in caso di rottamazione.

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L’offerta di ottobre 2026 per acquistare Fiat Qubo L

Diciamo subito che l’offerta relativa al modello di cui vi stiamo parlando riguarda Qubo L POP con motore 1.2 da 110 CV e cambio manuale a sei marce. La promozione, che come detto poc’anzi è legata ad un finanziamento, prevede un anticipo di 2.762 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro. La sua validità al momento è prevista fino al prossimo 28 ottobre. Dunque chi è interessato ha ancora parecchi giorni davanti per pensarci bene.

Fiat Qubo L ha un prezzo di listino di 24.350 euro che in caso di rottamazione scende a 21.450 euro grazie ad una riduzione che Fiat attua pari a 2.900 euro. Per ottenre questo sconto però occorre consegnare un veicolo omologato fino alla classe Euro 4. Se chi acquista opta anche per il finanziamento con Stellantis Financial Service allora si ottiene un ulteriore sconto di 1.500 euro che porta quindi il prezzo del modello a 19.950 euro. Questo significa che in questo caso lo sconto totale sul prezzo di listino raggiunge i 4 mila euro.

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Il piano di Stellantis Financial Services prevede un anticipo di 2.762 euro. L’importo totale del credito è di 17.459,26 euro e comprende il servizio Identicar per dodici mesi, del valore di 271 euro. Sono poi previste 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale residua di 13.558,75 euro, arrotondata a 13.559 euro nella presentazione dell’offerta. La rata finale coincide con il Valore Garantito Futuro indicato nel contratto. Per questa promozione il TAN fisso è dell’8,99 per cento, mentre il TAEG raggiunge l’11,7 per cento.

Ricordiamo che il debutto di Fiat Qubo L è avvenuto ad inizio anno. Per la precisione il veicolo stato presentato il 9 gennaio 2026. L’arrivo nelle concessionarie italiane risale invece al 9 aprile 2026. La gamma del modello dispone di due formati: una versione da 4,40 metri con cinque posti e una variante lunga 4,75 metri con sette posti.

Quest’ultima offre tre sedili regolabili singolarmente nella seconda fila e due estraibili nella terza. La casa torinese ha messo in evidenza come il veicolo disponga di ben 144 combinazioni di seduta, 27 vani portaoggetti e una lunghezza di carico fino a tre metri abbattendo il sedile del passeggero anteriore.

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Fiat Qubo L può essere ordinato negli allestimenti POP, ICON e La Prima, con motori a benzina da 110 CV, diesel da 100 e 130 CV. Nella gamma della Multispazio compatta inoltre è presente anche una versione elettrica da 136 CV, disponibile solo nella configurazione a cinque posti.