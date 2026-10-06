Peugeot Italia cambia guida: Giovanni Falcone torna al Leone dopo il successo della Citroën C3

Peugeot ha appena annunciato una novità molto importante che riguarda il suo organigramma nel nostro paese. Giovanni Falcone è infatti il nuovo Managing Director del marchio in Italia. L’esperto dirigente dunque assume la guida del marchio nel nostro paese dopo la proficua esperienza alla guida di Citroën nel mercato italiano.

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Peugeot Italia, a Giovanni Falcone il compito di rafforzare vendite e immagine

Quello di Giovanni Falcone in Peugeot è un ritorno. Infatti una parte molto importante della sua carriera si è svolta proprio all’interno della casa automobilistica del leone dove il dirigente si era occupato di marketing, prezzi e di prodotto.

Ovviamente adesso il suo incarico sarà molto più articolato comprendendo ogni aspetto relativo al marchio con un occhio in particolare a cose quali vendite, immagine e rapporto con i clienti, che come sappiamo sono considerate come fondamentali per la crescita ulteriore del marchio del leone nel nostro paese.

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Proprio a Falcone toccherà il compito di rafforzare ulteriormente l’immagine del marchio nel nostro paese aumentando contestualmente le vendite. Falcone quindi vorrà ulteriormente valorizzare l’evoluzione di Peugeot puntando soprattutto su cose quali l’innovazione tecnologica, ma al contempo puntando forte sulla qualità dell’esperienza offerta agli automobilisti.

Ovviamente per garantire tutto ciò Falcone dovrà ancora una volta fare affidamento sulla rete dei concessionari considerati sempre più come vero partner strategico per rafforzare la posizione del marchio nel mercato auto del nostro paese. La collaborazione con i punti vendita sarà importante per rafforzare la relazione con i clienti e sostenere l’attività commerciale. Ma del resto parliamo di un ambito che il nuovo Managing Director conosce molto bene in virtù delle sue precedenti esperienze.

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Falcone ha ovviamente voluto commentare la sua nomina dichiarandosi orgoglioso di questo incarico e parlando ovviamente anche delle grandi responsabilità che ciò comporterà. Ha inoltre sottolineato il legame personale con Peugeot, descrivendolo come un marchio che conosce profondamente e che ha accompagnato il suo percorso professionale. Falcone ha anche voluto elencare quelle che secondo lui dovranno essere le priorità del marchio sotto la sua guida.

In particolare ha parlato di voler rafforzare ulteriormente la presenza di Peugeot sul mercato italiano con un’offerta pensata per soddisfare un gran numero di clienti puntando su aspetti essenziali quali il piacere di guida, il design e la qualità.

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Falcone in precedenza aveva svolto il ruolo di Managing Director di Citroën Italia, in una fase di grandi cambiamenti della gamma e di transizione energetica. In particolare, si è occupato del lancio della nuova Citroën C3, accompagnandone il successo sul mercato italiano. Un’esperienza importante attraverso la quale ha seguito l’introduzione di un prodotto fondamentale per il marchio nel nostro mercato seguendo tutte le attività necessarie a sostenere la sua diffusione.

Laureato in Economia all’Università di Milano-Bicocca, Giovanni Falcone è entrato nel Gruppo PSA nel 2007. In Peugeot ha ricoperto i ruoli di Product Manager, Responsabile Prodotto e Pricing e Direttore Marketing, contribuendo alla crescita dell’immagine e della notorietà del marchio. Ha lavorato anche nelle vendite come Zone Manager e Direttore Regionale vetture e veicoli commerciali per il Centro-Sud Italia. Successivamente ha seguito la qualità Sales & After Sales di Citroën e Peugeot, sviluppando una conoscenza dei processi di acquisto e assistenza e delle esigenze dei clienti e della rete commerciale.

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“Assumere la guida di Peugeot Italia rappresenta per me un grande orgoglio e una responsabilità importante. Ritrovo un Brand che ho nel cuore e conosco profondamente e che mi ha accompagnato nel mio percorso professionale. Insieme alla squadra e alla rete dei concessionari, imprenditori di grande capacità manageriale e commerciale, lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza e l’immagine del Leone in Italia”.