Peugeot Partner conquista il Regno Unito: un furgone compatto su cinque ha il logo del Leone

Dal Regno Unito arrivano ottime notizie per Peugeot. Infatti la casa del leone può vantare un modello di gran successo nel mercato inglese. Si tratta di Peugeot Partner che ha chiuso il mese di settembre al primo posto tra i furgoni compatti più venduti in UK. Questo risultato conferma la leadership del veicolo nel 2026. Infatti il modello della casa del Leone risulta essere al primo posto dei furgoni compatti più venduti anche se si considerano tutte le immatricolazioni a partire dallo scorso mese di gennaio.

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Peugeot Partner, 12.230 immatricolazioni e il 22% del segmento

Questo gran risultato di Peugeot Partner rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta per Peugeot che sta vivendo un ottimo 2026 nel Regno Unito. Basti pensare che le vendite di automobili con il logo del leone sono cresciute dell’11 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre quelle relative ai veicoli commerciali sono aumentare addirittura dle 72 per cento.

Secondo i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders, Peugeot Partner ha immatricolato un totale di 12.230 da gennaio ad oggi. Si tratta di un ottimo risultato che corrisponde esattamente a 2.433 unità in più rispetto a quanto raccolto nello stesso periodo del 2025. Per effetto di questi numeri la quota di mercato del modello nel Regno Unito è pari al 22 per cento. Questo significa in parole povere che oltre 1 furgone ogni 5 venduto nel paese fa parte della gamma di Partner.

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Ovviamente con questi numeri Peugeot Partner sta dando un grande contributo ai risultati di Peugeot in UK. La casa automobilistica del leone infatti ha immatricolato un totale di 9.801 furgoni a settembre e 23.170 dall’inizio del 2026, con una quota dell’8,8 per cento nel mercato britannico dei veicoli commerciali leggeri. Questo significa che da solo il Partner rappresenta oltre la metà delle vendite del marchio francese di Stellantis in quel mercato e ciò mette in evidenza quanto sia importante al momento il suo successo per la crescita del brand.

Il numero uno di Peugeot UK, l’amministratore delegato Steve Wass, ha voluto sottilineare come il successo di questo modello sia legato fortemente al fatto che esso ha le carte in regola per offrire il massimo sostegno alle attività dei professionisti. Il manager a voluto anche evidenziare la crescita delle vendite al dettaglio del marchio sia delle auto sia dei veicoli commerciali. Per Peugeot del resto, si tratta di un canale sul quale sono stati concentrati i maggiori sforzi commerciali.

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Questo risultato molto importante per Peugeot Partner arriva proprio in un 2026 in cui il modello festeggia un anniversario molto importante e cioè quello dei 30 anni di presenza sul mercato. Nel corso della sua lunga carriera in cui si sono alternate ben tre generazioni del furgone, in totale le unità vendute dal modello sono state oltre 2,6 milioni. Questo dato dimostra come Partner si sia ormai affermato come mezzo da lavoro per clienti che cercano soprattutto robustezza, durata e versatilità.

L’attuale generazione di Peugeot Partner è arrivata sul mercato nel corso del 2018. Il modello ha poi ricevuto un importante restyling nel 2023. La piattaforma su cui poggia che probabilmente è alla base del suo successo è la EMP2, mentre nell’abitacolo trova posto il Peugeot i-Cockpit, soluzione che rende gli interni di questo veicolo molto simile a quelli di un’automobile.

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Infine ricordiamo che nella gamma del modello sono presenti versioni a passo standard e lungo. Quest’ultima è disponibile anche nella configurazione crew van, destinata al trasporto della squadra di lavoro insieme al materiale necessario. La possibilità di scegliere tra queste varianti permette di orientarsi secondo le esigenze dell’attività, garantendo così la massima flessibilità.