Peugeot: al Salone dell’Automobile di Parigi 2026 un evento diverso ogni giorno

Al Salone dell’Automobile di Parigi 2026 Peugeot svelerà ogni giorno una nuova esperienza, per coinvolgere i visitatori dello stand da quasi 1.300 metri quadrati nella possibilità di scoprire passioni e innovazioni ovvero quei valori che definiscono da sempre l’approccio del Costruttore del Leone al mondo dell’auto.

Advertisement

Si partirà dal 13 ottobre prossimo con la celebrazione dell’artigianato e dell’eccellenza francese, seguirà il 14 ottobre quando Peugeot e Stade Toulosain celebreranno i 30 anni della loro partnership, quindi il 15 ottobre con la possibilità di mettere alla prova i riflessi del pubblico presente con Peugeot Sport e infine il 16 ottobre, che vedrà la celebrazione del cinema francese, e il 17 ottobre con la storia di Peugeot GTi che continua a vivere nei nuovi modelli del costruttore. Il 18 ottobre sarà svelata una inedita partnership esclusiva.

Ogni tematica permetterà di mettere in luce un aspetto differente dei diversi mondi del Costruttore del Leone sfruttando attività coinvolgenti, incontri esclusivi o la disponibilità di esperienze interattive. Lo stand ospiterà incontri con il pubblico, sfide, dimostrazioni e attività aperte a tutti. In questo modo si evolverà nel corso della settimana del Salone per rispecchiare ogni tema, offrendo ogni giorno un programma nuovo e coinvolgente con Peugeot sempre al centro.

Advertisement

Ecco cosa aspettarsi dallo stand Peugeot al Salone dell’Automobile di Parigi 2026

La settimana di eventi Peugeot al Salone dell’Automobile di Parigi 2026 si aprirà con la celebrazione dell’eccellenza artigianale e della creatività mediante la partnership con i Meilleurs Ouvriers de France (i migliori artigiani di Francia) e i Meilleurs Apprentis de France (i migliori apprendisti di Francia). Il palco centrale dello stand Peugeot si trasformerà in un vero e proprio laboratorio creativo temporaneo, dove i visitatori potranno scegliere fra una piacevole selezione di disegni ispirati a Peugeot e vivere un’esperienza piacevole con i tatuaggi temporanei. Séverine Gamba, acclamata imprenditrice nel campo del trucco artistico e della body art, nonché Meilleure Ouvrière de France, metterà a disposizione anche una straordinaria performance dal vivo , presentando una creazione originale che metterà in mostra la sua eccezionale competenza e al contempo rifletterà l’universo di casa Peugeot.

Advertisement

La trentennale partnership fra Peugeot e Stade Toulousain sarà invece celebrata mercoledì 14 ottobre, quando dirigenti e giocatori del club saranno presenti per incontrare i visitatori dello stand Peugeot partecipando anche a una sessione di autografi. Sul palco sarà invece la volta di un evento speciale che ripercorrerà i trent’anni della collaborazione fra le parti.

C’è spazio per il mondo delle competizioni invece giovedì 15 ottobre quando i visitatori potranno mettere alla prova i propri riflessi mediante sfide ispirate all’addestramento seguito dai piloti Peugeot, confrontando le proprie prestazioni con quelle dei piloti di Peugeot Sport. Allo stand sarà presente anche la pilota Doriane Pin che condividerà la propria esperienza nel motorsport, all’interno di un’intervista sul palco, seguita da una ulteriore sessione di autografi.

Advertisement

Giorno 16 ottobre viene invece celebrato il cinema francese grazie alla partnership con Pathé, che è una importante casa di produzione e distribuzione francese. Ci sarà anche spazio per partecipare ad alcuni quiz interattivi che metteranno al centro la cultura cinematografica accanto a quella automobilistica. A concludere la giornata ci sarà un grande quiz a tema musicale e cinematografico per celebrare i 100 anni del cinema. L’evento celebrerà anche la partnership tra Peugeot e il film “Il Fantasma dell’Opera”, alla presenza del regista Alexandre Castagnetti e di membri del cast e della troupe del film.

Il fine settimana si aprirà con la storia dell’allestimento GTi che dalla iconica 205 GTi condurrà fino alla Peugeot e-208 GTi elettrica, in programma sabato 17 ottobre. I visitatori potranno accedere a due simulatori di guida provando a battere i tempi sul giro stabiliti dal content creator Étienne Moustache e da Julien Fébreau, commentatore di Formula 1 per Canal+ e pilota di Rallycross (WRX). Sarà dato spazio anche alla presentazione di un libro dedicato alla storia della GTi. Infine, domenica 18 ottobre, Peugeot presenterà una inedita partnership con un rinomato marchio francese molto noto per l’eccellenza dell’artigianalità. La volontà sarà quella di avviare una nuova proposta di prodotti in edizione limitata. Il fulcro dell’intera esperienza sarà il palco dedicato, che verrà riprogettato quotidianamente per rispecchiare il tema di ciascun universo narrativo previsto di giorno in giorno. Le attività vengono realizzate presso lo stand Peugeot nel Padiglione 4 del Paris Expo Porte de Versailles.