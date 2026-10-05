Fiat entra nel volley femminile: oltre 400 partite per mostrare la gamma e preparare l’arrivo di Grizzly

Fiat diventa Premium Court Partner della Lega Volley Femminile per la stagione 2026/2027. Il marchio sarà presente in tutte le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega: Serie A1, Serie A2, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. L’accordo copre oltre 400 incontri tra campionati, eventi e playoff, con iniziative nei palazzetti e attività dedicate ai tifosi.

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FIAT diventa “Premium Court Partner” della Lega Volley Femminile per tutta la stagione 2026/2027

Per la casa torinese, la collaborazione rappresenta un’occasione per incontrare il pubblico lungo tutta la stagione. La presenza comprenderà spazi a bordo campo, led, fondali per le interviste e contenuti sui canali digitali e social. In occasione degli appuntamenti principali sono previste anche attivazioni speciali, pensate per coinvolgere appassionati, famiglie e clienti.

La scelta del volley femminile si lega alla diffusione di questo sport e alla sua capacità di riempire i palazzetti, mettendo insieme generazioni diverse. Secondo i dati riportati nell’annuncio, la pallavolo è praticata in Italia da oltre 1,5 milioni di persone, occupa il primo posto per pratica femminile e conta più di 7,5 milioni tra appassionati e fan.

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Anche la distribuzione delle squadre ha avuto un peso nella partnership. I club di Serie A1 e A2 sono presenti in 13 regioni e 26 province, collegando grandi città e centri più piccoli. Una presenza che permette a Fiat di incontrare comunità differenti, attraverso un calendario che attraversa buona parte del Paese.

Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, ha spiegato che l’accordo nasce dalla condivisione di valori come passione, impegno e vicinanza alle persone. Il manager vede nella collaborazione anche la possibilità di rafforzare il rapporto con tifosi e famiglie, portando la gamma del marchio vicino al pubblico delle partite.

Scutari ha inoltre citato Grizzly tra le novità che accompagneranno questa esperienza. Durante la stagione, le attività organizzate con la Lega contribuiranno a presentare il futuro modello e a costruire attenzione intorno al suo arrivo. I palazzetti diventeranno quindi uno dei luoghi nei quali Fiat racconterà il rinnovamento della propria offerta.

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Dal lato sportivo, Enzo Barbaro, amministratore delegato della Lega Volley Femminile, ha accolto l’ingresso della casa automobilistica come un riconoscimento della crescita della Serie A. Barbaro ha sottolineato soprattutto il legame con il territorio, elemento comune alle due realtà e punto di partenza per le iniziative della stagione.

La partnership darà spazio all’intera gamma Fiat. Ci sarà la Topolino, quadriciclo elettrico dedicato agli spostamenti urbani, insieme alla 500 e al crossover 600. Saranno coinvolte anche Pandina e Grande Panda, due interpretazioni della praticità che il marchio associa da sempre alla famiglia Panda.

Da sx Kiera Van Ryk e Martina Armini

Savino del Bene Scandicci – Reale Mutua Fenera Chieri

Pallavolo campionato italiano volley serie A1 femminile 2026-27

Firenze 04-10-2026

Foto Filippo Rubin / LVF

Completa il gruppo Qubo L, proposta multifunzionale rivolta a chi cerca spazio per la famiglia, il tempo libero e gli impegni quotidiani. L’obiettivo delle attività sarà mostrare queste vetture a un pubblico ampio, sfruttando il contatto diretto offerto dagli incontri.

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Il calendario comprende sia la continuità dei campionati sia la visibilità delle finali e degli eventi speciali. In questi appuntamenti Fiat potrà affiancare alla presenza del marchio iniziative dentro i palazzetti, mentre i contenuti digitali e social accompagneranno la collaborazione anche tra una giornata di gara e la successiva.