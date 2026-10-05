Stellantis, Cassino si ferma ancora: nuovo stop dal 6 al 9 ottobre

Ancora quattro giorni senza produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. L’azienda ha comunicato un nuovo fermo che interesserà lastratura, verniciatura e montaggio da martedì 6 a venerdì 9 ottobre compreso. Una sospensione che si aggiunge ai blocchi già registrati e che potrebbe prolungarsi, lasciando i lavoratori nell’incertezza sui tempi della ripartenza.

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Stellantis: non c’è pace per Cassino

Il problema, ormai, riguarda la continuità del lavoro. Le giornate produttive si alternano alle sospensioni, rendendo difficile capire quando la fabbrica potrà tornare a operare con maggiore regolarità. Ogni comunicazione di stop riapre le stesse domande: quanto durerà questa volta e quante giornate si riusciranno effettivamente a lavorare nel mese.

Per gli operai le conseguenze si vedono soprattutto nelle buste paga. Il susseguirsi dei fermi riduce le entrate e complica la gestione delle spese familiari. Dietro il calendario della produzione ci sono persone che devono fare i conti con mutui, bollette e impegni quotidiani, mentre le prospettive dello stabilimento restano poco definite.

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La difficoltà si allarga poi al territorio. Cassino rappresenta un riferimento industriale per l’area meridionale della provincia e il rallentamento della fabbrica coinvolge le attività che dipendono dal suo funzionamento. Quando le linee si fermano, l’effetto raggiunge anche chi lavora intorno allo stabilimento e alimenta la preoccupazione per l’economia locale.

L’attenzione si concentra adesso sull’incontro previsto il 20 ottobre a Torino, dal quale si attendono indicazioni sul futuro produttivo. Tra i lavoratori, però, la speranza convive con lo scetticismo: dopo mesi di attività discontinua, servono elementi che permettano di valutare le prospettive occupazionali con maggiore chiarezza.

Si guarda anche alle eventuali opportunità legate al versante cinese, nella speranza che possano tradursi in attività e lavoro per Cassino. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non emergono sviluppi concreti tali da modificare il quadro dei fermi annunciati.

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A pesare sulle aspettative resta il ricordo del piano industriale del 2024, che non ha portato la stabilità produttiva attesa. Per questo il confronto di Torino viene seguito con una richiesta precisa: conoscere impegni verificabili, tempi e prospettive per lo stabilimento.