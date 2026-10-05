Peugeot 208, offerte ottobre 2026: sconti fino a 8.499 euro, benzina da 14.950 euro

Peugeot 208 parte da 14.950 euro nelle offerte di ottobre 2026, ma lo sconto più alto riguarda l’elettrica: per la E-208 Style la riduzione sul listino arriva a 8.499 euro. Le promozioni, valide fino al 31 ottobre, comprendono benzina, Hybrid e le due proposte elettriche, inclusa la GTI da 281 CV. Prezzi e condizioni cambiano secondo la motorizzazione e la formula scelta.

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Le promozioni di ottobre 2026 per Peugeot 208

La 208 Turbo Benzina 100 Style scende da un listino di 22.600 euro a 16.350 euro, oppure a 14.950 euro con finanziamento IMOVE D, oltre agli oneri finanziari. In quest’ultimo caso lo sconto sul prezzo raggiunge 7.650 euro. Il piano prevede un anticipo di 4.326 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 10.434 euro. TAN fisso al 7,49% e TAEG all’11,03%.

Stesso sconto per la 208 Hybrid 110 e-DCS6 Style, che passa da 25.220 a 17.570 euro con IMOVE D, prima degli oneri finanziari. Senza finanziamento, il prezzo promozionale è di 18.970 euro. Anche qui le rate mensili sono 35 da 99 euro, ma l’anticipo sale a 6.433 euro e il pagamento finale a 11.075 euro. Il TAN resta al 7,49%, mentre il TAEG è del 10,86%. Le offerte riguardano vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

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Per l’ibrida sono inclusi dodici mesi di Identicar. Il contratto indica inoltre un limite di 30.000 chilometri: in caso di restituzione o sostituzione, l’eccedenza viene addebitata a 0,10 euro al chilometro.

La E-208 elettrica Style da 136 CV ha un listino di 35.929 euro, wallbox inclusa, e un prezzo promozionale di 27.430 euro. Lo sconto è dunque di 8.499 euro. Il leasing finanziario PEUGEOT EGO richiede un primo canone anticipato di 15.700 euro, seguito da 35 canoni mensili da 90 euro. Il riscatto è fissato a 10.915 euro, con TAN del 3,25% e TAEG del 6,09%.

Per la E-208 GTI, invece, il prezzo scende da 45.399 a 39.330 euro: 6.069 euro di sconto. Sono previsti 17.224 euro iniziali, 35 canoni da 250 euro e un riscatto di 16.413 euro. TAN del 3,25%, TAEG del 4,78%.

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In Italia, la Peugeot 208 ha chiuso agosto 2026 con 1.297 immatricolazioni, ottenendo il nono posto nella classifica generale UNRAE. Nel mese ha preceduto Kia Sportage, ferma a 1.276 unità, mentre la Renault Clio ha raggiunto 1.546 esemplari.

Da gennaio ad agosto, il totale della 208 è di 21.183 vetture, che valgono il decimo posto tra i modelli più venduti nel Paese. Si tratta del bilancio dei primi otto mesi del 2026, non dell’intero anno. La Clio è poco distante, con 21.979 unità, mentre Opel Corsa conta 15.454 immatricolazioni. Il divario tra le due francesi è quindi di 796 esemplari.

Nella gamma Peugeot, la 208 supera i SUV 3008 e 2008, rispettivamente a quota 12.429 e 12.418 nel periodo gennaio-agosto. Ad agosto, la 2008 ha registrato 678 unità e la 3008 ne ha totalizzate 608. La 208 conserva così volumi superiori a entrambi tanto nel dato mensile quanto nel cumulato, con oltre ottomila immatricolazioni di vantaggio sui due SUV nei primi otto mesi.