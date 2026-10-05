Stellantis, settembre da record in Messico: Ram vola e Alfa Romeo firma il suo miglior mese

Settembre da record per Stellantis in Messico, dove il gruppo ha venduto 9.123 veicoli, il 43% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Non era mai andata così bene in questo periodo dell’anno. È anche il dodicesimo mese consecutivo di crescita, a cui si aggiunge il miglior terzo trimestre della sua storia: 26.942 unità tra luglio e settembre, con un aumento del 28%.

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Miglior mese di settembre di sempre per Stellantis in Messico

A sostenere le vendite è soprattutto Ram. Il marchio ha chiuso settembre con 4.247 veicoli, facendo segnare un incremento del 138% rispetto a un anno prima. Un risultato che vale il suo miglior settembre di sempre e che deve molto al successo dei pickup Ram 1200 e Ram 700.

Il Ram 1200 ha venduto 1.957 esemplari, arrivando quasi a triplicare i numeri di settembre 2025. Il Ram 700, invece, ha raggiunto 1.450 unità, il 41% in più. Per entrambi è un record riferito al mese di settembre. Sono proprio questi due modelli a dare il contributo più consistente alle vendite di Ram nel Paese.

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Stellantis Saltillo

Tra le auto, a farsi notare è la Dodge Attitude, scelta da 1.582 clienti nel mese: il doppio rispetto a un anno fa. Anche allargando lo sguardo al trimestre, il modello mantiene un buon passo. Da luglio a settembre ha totalizzato 3.742 unità, con una crescita del 132%. Per trovare un terzo trimestre altrettanto positivo bisogna tornare al 2018.

C’è spazio anche per i marchi italiani. Alfa Romeo ha venduto 86 vetture, un numero che sul mercato messicano vale il miglior mese della sua storia. Rispetto a settembre dello scorso anno, la crescita è a tripla cifra. Il Biscione festeggia inoltre il suo miglior terzo trimestre, con 209 auto vendute. Fiat ha chiuso settembre a quota 489 unità, aumentando i volumi del 73%.

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Leapmotor B10 è invece ancora all’inizio della sua esperienza commerciale in Messico. Nel quarto mese di vendite ha registrato 231 esemplari, portando a 1.347 il totale dall’arrivo sul mercato.

Il peso di Ram emerge ancora più chiaramente dai numeri del trimestre. Tra luglio e settembre il marchio ha venduto 14.037 veicoli, il 71% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche questo è un primato. Il solo Ram 1200 ha raggiunto 8.406 unità, oltre la metà del totale del marchio, registrando una crescita a tripla cifra e il miglior terzo trimestre della propria storia.

Jesús Rodríguez, vicepresidente commerciale di Stellantis México, ha definito settembre un mese storico per il gruppo. Secondo il manager, i risultati ottenuti riflettono l’interesse dei clienti per una gamma vicina alle necessità del mercato locale. Rodríguez ha spiegato che Stellantis continuerà a lavorare sull’offerta, puntando su soluzioni di mobilità adatte alle diverse abitudini ed esigenze degli automobilisti messicani.