Fiat 600: ad ottobre 2026 sconti fino a 5.500 euro e rate da 149 euro

La Fiat 600 prova a giocare una nuova carta commerciale in ottobre, con offerte che coinvolgono l’intera gamma. Benzina, ibrida ed elettrica vengono proposte con prezzi più bassi grazie agli incentivi legati alla rottamazione e al finanziamento Stellantis Financial Services. Le promozioni sulle versioni termiche sono valide fino al 28 ottobre 2026, mentre per la 600e c’è tempo fino alla fine del mese.

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Le promozioni di ottobre 2026 per acquistare Fiat 600

Il prezzo più interessante riguarda la Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP. Il listino parte da 23.900 euro, ma chi rottama una vettura omologata fino a Euro 4 può ottenere 3.450 euro di sconto. A questo si aggiungono altri 1.500 euro con il finanziamento, portando il prezzo promozionale a 20.450 euro. Il vantaggio complessivo arriva quindi a 4.950 euro.

Per aderire alla formula servono 4.368 euro di anticipo e 35 rate mensili da 149 euro. Dopo i tre anni rimane una rata finale di 11.837,20 euro. Il TAN è pari a zero, mentre il TAEG è del 2,11%.

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Fiat 600 Turbo 100

La 600 con motore Hybrid da 110 CV costa invece 22.950 euro, contro i 26.400 euro del listino. Il meccanismo è lo stesso: 3.450 euro di incentivo per la rottamazione e 1.500 euro per chi sceglie il finanziamento. L’anticipo richiesto sale a 6.481 euro, mentre le rate restano 35 da 149 euro. La rata finale è di 12.223,90 euro, con TAN allo 0% e TAEG al 2,05%.

Questa versione può rappresentare il compromesso più semplice per chi vuole consumi più contenuti senza affrontare i costi e le abitudini di ricarica di un’auto elettrica. Il sistema ibrido da 110 CV è pensato soprattutto per l’utilizzo quotidiano, tra città, tangenziali e percorsi extraurbani.

Lo sconto più alto riguarda la Fiat 600e POP, che passa da 31.750 a 26.250 euro. In questo caso l’incentivo per la rottamazione raggiunge 4.000 euro, mentre il finanziamento aggiunge altri 1.500 euro. Il vantaggio complessivo è quindi di 5.500 euro. La proposta elettrica prevede un anticipo di 9.267 euro, 35 rate da 299 euro e una rata finale di 11.283,20 euro. Il TAN è dell’8,99% e il TAEG dell’11,88%.

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Sul mercato italiano, ad agosto la Fiat 600 ha raccolto 497 immatricolazioni, arrivando al 43° posto assoluto e al quinto tra i SUV piccoli. Da gennaio ad agosto il modello ha raggiunto 10.933 unità. In Europa, invece, il primo semestre si è chiuso con 25.827 immatricolazioni, contro le 34.331 dello stesso periodo del 2025. Ad agosto Fiat ha comunque venduto 18.351 vetture nel continente, con una crescita del 24,8%, mentre il cumulato del marchio è salito a 240.362 unità, segnando un aumento del 28,1%.