Fiat Grande Panda: ecco come sarebbe in versione cabrio

Una Fiat Grande Panda Cabrio esiste, per ora, soltanto nel mondo dei render. Le immagini pubblicate su Facebook dal creatore digitale Rocco Palermo mostrano una reinterpretazione scoperta del nuovo modello Fiat, realizzata con l’intelligenza artificiale e pensata per immaginare una possibile versione estiva del SUV compatto prodotto in Serbia.

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Fiat Grande Panda Cabrio: in un render la versione scoperta

Il progetto colpisce soprattutto per la coerenza con il design della Grande Panda. La carrozzeria gialla mantiene il frontale squadrato, i fari dall’impostazione pixel e le protezioni in plastica nera, mentre il tetto viene eliminato per lasciare spazio a una configurazione cabriolet a quattro posti.

Nel render la vettura conserva anche i cerchi aerodinamici della Grande Panda e la caratteristica grafica laterale con la scritta Fiat. La seconda immagine mostra invece una coda più originale, che sembra quasi ispirata a quella di un pickup, con il portellone sostituito da una superficie verticale e gruppi ottici posteriori sviluppati in altezza.

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L’idea è affascinante, ma trasformarla in un modello di serie sarebbe molto complesso. Una versione scoperta richiederebbe infatti modifiche profonde alla struttura della scocca, con rinforzi aggiuntivi, costi di sviluppo più elevati e una capacità produttiva dedicata. Il prezzo salirebbe e il numero di potenziali clienti sarebbe probabilmente troppo limitato per giustificare l’investimento. Al momento Fiat non ha annunciato alcun progetto ufficiale per una Grande Panda Cabrio.

Grande Panda spinge la crescita di Fiat in Italia e in Europa

Detto questo, il successo della Grande Panda reale è però già evidente. Ad agosto 2026 il modello ha totalizzato 1.561 immatricolazioni in Italia, chiudendo al quinto posto assoluto nella classifica mensile. Nei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto 27.529 unità, confermandosi al quarto posto tra le auto più vendute nel Paese.

Il dato è particolarmente importante per Fiat, perché la Grande Panda sta diventando il secondo pilastro della gamma accanto alla Pandina. La vettura prodotta nello stabilimento serbo di Kragujevac offre motori benzina, ibridi ed elettrici e intercetta una clientela interessata a spazio e prezzo accessibile.

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Anche in Europa il modello sta contribuendo alla crescita del marchio. Nel primo semestre Fiat ha aumentato le vendite del 25% e la Grande Panda è indicata tra i principali motori della ripresa nei mercati europei. Il suo ruolo è destinato a crescere con l’ampliamento della gamma e con la diffusione delle versioni ibride ed elettriche.