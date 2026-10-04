Targa Florio Classica 2026: le ultime news e il programma dell’evento

Pochi giorni ci separano dalla Targa Florio Classica 2026, ormai pronta a conquistare il cuore degli appassionati con un nutrito corteo di auto storiche, precedute al via dalle “rosse” del Ferrari Tribute to Targa Florio.

I collezionisti stanno preparando al meglio le loro vetture, per affrontare l’appassionante impegno siciliano che, ogni anno, rievoca in chiave turistica la mitica Targa Florio. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 15 al 18 ottobre.

Si profila un’avventura gradevole, nel segno della bellezza ambientale, della cultura, della memoria e della gastronomia, con qualche tocco di glamour, che non guasta mai in casi del genere.

La tappa più attesa dagli appassionati con gli ottani nel sangue sarà quella di sabato 17 ottobre, quando gli equipaggi della Targa Florio Classica e del Ferrari Tribute to Targa Florio si immergeranno nella magia delle Madonie, in luoghi culto della mitica sfida ideata da Vincenzo Florio.

Due i settori in cui è stato diviso il percorso della giornata. Di mattina, i protagonisti attraverseranno con le loro auto storiche e Ferrari i comuni di Campofelice di Roccella, Collesano, Scillato, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Geraci Siculo, Castelbuono e Pollina. In quest’ultima località prenderà forma la pausa pranzo, in una nota struttura ricettiva di alta gamma.

Subito dopo aver soddisfatto il piacere del palato, gli equipaggi della Targa Florio Classica, preceduti da quelli del Ferrari Tribute to Targa Florio, si muoveranno alla volta di Cefalù e di altri luoghi iconici della Targa Florio, come Floriopoli, Cerda, Caltavuturo, per poi fare ritorno da Tremonzelli a Buonfornello, diretti verso Termini Imerese e Palermo, dove la tappa giungerà al suo epilogo.

Come dicevamo, alle auto storiche della Targa Florio Classica si affiancheranno le “rosse” del Ferrari Tribute to Targa Florio. Queste ultime anticiperanno il passaggio dei veicoli più anziani, sullo stesso percorso. L’evento del “cavallino rampante” si è aggiunto al pacchetto in epoca successiva rispetto alla rievocazione storica della Targa Florio, ma vanta ormai 14 anni di servizio sulle spalle. Possiamo dire che si sta avviando verso la maggiore età.

Nelle scorse edizioni ha richiamato decine di supercar dell’era moderna del marchio emiliano, che hanno suscitato grande interesse nel pubblico, attratto dal fascino esotico delle loro forme e dalla magia delle loro note sonore. Anche nel 2026 sarà così.

Con il Ferrari Tribute to Targa Florio la casa di Maranello rende omaggio alla memoria della corsa ideata da Vincenzo Florio, evocando idealmente i suoi successi. Su tutti quello messo a segno nell’edizione 1965 da Nino Vaccarella, in coppia con Lorenzo Bandini, davanti al pubblico di casa, che abbracciò con grande calore l’impresa portata a termine con la Ferrari 275 P2.

Ben 800 mila spettatori si strinsero idealmente all’idolo di casa, per un trionfo che sentirono proprio, quasi come espressione del desiderio di riscatto di una terra meravigliosa, spesso umiliata da pochi indegni.

Programma Targa Florio Classica 2026

Foto ACI Sport

Mercoledì 14 ottobre

14:00

Apertura parcheggio per ingresso vetture – Palermo Marina Yachting.

15:00-19:00

Possibilità di anticipare le verifiche di gara e distribuzione road book c/o Marina Convention Center – “Palermo Marina Yachting”.

15:00-19:30

Al Quartier Generale è previsto un servizio transfer per gli hotel, a disposizione degli equipaggi.

Giovedì 15 ottobre

09:00-16:00

Verifiche di gara e distribuzione road book c/o verifiche di gara e distribuzione road book c/o Marina Convention Center – “Palermo Marina Yachting”.

Pranzo libero.

10:00-17:00

Al Quartier Generale è previsto un servizio transfer per gli hotel, a disposizione degli equipaggi.

18:00

Cerimonia di Partenza Piazza Verdi Palermo. Al termine della cerimonia il servizio transfer accompagnerà gli ospiti dal “Palermo Marina Yachting” alla location della cena.

20:30

Cena di benvenuto “Cavallerizza di Palazzo Reale” a Palermo. Al termine della cena il servizio transfer riaccompagnerà gli ospiti ai rispettivi hotel.

Venerdì 16 ottobre / Prima Tappa

07:45

Partenza del servizio transfer per il Quartier Generale.

08:00

Partenza prima vettura da “Palermo Marina Yachting”.

Pranzo presso “Cantine Florio” – Marsala.

17:45

Arrivo prima vettura presso “Palermo Marina Yachting”.

18:30

Partenza del primo shuttle del servizio transfer per gli hotel.

20:30

Cena nei rispettivi hotel.

Sabato 17 ottobre / Seconda Tappa “Circuito delle Madonie”

08:15

Partenza del servizio transfer per il Quartier Generale.

08:30

Partenza 1a vettura da “Palermo Marina Yachting”.

Pranzo presso “Mangia’s Pollina Resort” – Pollina.

17:45

Arrivo prima vettura presso “Palermo Marina Yachting”.

18:00

Partenza del primo shuttle del servizio transfer per gli hotel.

21:00

Partenza del servizio transfer per la location della cena.

21:30

Cena di Gala al “Real Albergo delle Povere” a Palermo. Al termine della cena il servizio transfer riaccompagnerà gli ospiti ai rispettivi hotel.

Domenica 18 ottobre / Trofeo e Cerimonia di Premiazione

09:00

Partenza del servizio transfer per il Quartier Generale.

09:15

Partenza prima vettura da “Palermo Marina Yachting”.

12:30

Cerimonia di Premiazione e Pranzo.

15:00

Partenza del primo shuttle del servizio transfer per hotel e aeroporto.

Fonte | Targa Florio Official