Nuova Ferrari 458 Italia, il V8 che manca a tanti torna a far sognare in un nuovo render

La Ferrari 458 Italia continua a occupare un posto speciale tra le sportive del Cavallino, anche a distanza di anni dalla fine della produzione. Il designer Luca Serafini, conosciuto sui social come lsdesignsrl, ha provato a immaginare come potrebbe apparire oggi, aggiornandone le forme senza rinunciare alle proporzioni da berlinetta a motore centrale. Il risultato è un progetto digitale indipendente, che riporta l’attenzione su una delle Ferrari più amate della sua generazione.

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Ferrari 458 Italia: Luca Serafini immagina una nuova interpretazione

Il render cambia soprattutto il frontale. Il muso diventa più affilato, mentre le aperture inferiori prendono spazio e danno alla vettura un aspetto più aggressivo. Le luci diurne circolari aggiungono un elemento insolito, distinguendo questa proposta dai gruppi ottici allungati della 458 originale.

Serafini ha lavorato anche sui parafanghi anteriori, inserendo sfoghi d’aria dietro le ruote. Più indietro, altre aperture compaiono nella zona superiore dei parafanghi posteriori. Sono dettagli che avvicinano questa ipotesi digitale alle Ferrari più recenti, pur lasciando riconoscibile l’impostazione della vettura da cui prende il nome.

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La parte posteriore è caratterizzata da due terminali di scarico disposti verticalmente e da due volumi rialzati che incorniciano la zona del motore. La carrozzeria bicolore accentua il contrasto tra le superfici, mentre nell’abitacolo si intravedono rivestimenti rossi e neri. Mancano però immagini dedicate agli interni, quindi non è possibile descriverne con precisione la configurazione.

Per capire perché un’ipotetica nuova 458 susciti ancora interesse bisogna tornare al 2009, quando Ferrari presentò la 458 Italia come erede della F430. Il disegno firmato Pininfarina accompagnava una meccanica destinata a lasciare il segno: un V8 aspirato da 4,5 litri e 570 CV, capace di raggiungere regimi elevatissimi, abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti.

La 458 portò avanti la tradizione delle berlinette Ferrari con motore V8 centrale, introducendo una gestione elettronica ancora più sofisticata. La risposta del motore e il suo suono diventarono due delle caratteristiche che gli appassionati ricordano maggiormente.

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Alla coupé si affiancò la 458 Spider, con tetto rigido ripiegabile. Nel 2013 arrivò invece la 458 Speciale, alleggerita e portata a 605 CV, con interventi su aerodinamica e comportamento dinamico. La successiva Speciale A completò la famiglia con una versione aperta prodotta in serie limitata.

Il passaggio alla 488 GTB, nel 2015, segnò l’arrivo del V8 turbo nella berlinetta di serie del Cavallino. Anche per questo la 458 è rimasta un riferimento per chi ama i motori aspirati.

Serafini non ha indicato un propulsore per il suo progetto. Un V8 sarebbe coerente con la storia del modello, ma qualsiasi ipotesi su potenza o elettrificazione rimane una supposizione: il render riguarda lo stile, senza anticipare una futura Ferrari di produzione.