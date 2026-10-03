Alfa Romeo, una nuova sportiva a due posti? Il render fa sognare mentre si attende la nuova fuoriserie

Un cofano lungo, un abitacolo raccolto e una coda che richiama alcune delle sportive più amate del Biscione. Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente, ha pubblicato sui social nelle scorse ore un render che immagina una futura Alfa Romeo sportiva a due posti. Una proposta personale, senza legami annunciati con i programmi della casa, che arriva mentre si torna a parlare di nuovi modelli esclusivi firmati Bottegafuoriserie.

Advertisement

Una coupé immaginaria che guarda alla tradizione sportiva Alfa Romeo

Ciampi ha scelto proporzioni da gran turismo, con il cofano che occupa buona parte della lunghezza e l’abitacolo spostato verso il posteriore. La carrozzeria rossa, abbinata al tetto scuro, mette in evidenza parafanghi pronunciati e superfici sinuose. Vista di lato, la vettura appare bassa, con ruote grandi e una linea del tetto che scende dolcemente verso la coda.

Il frontale conserva lo scudetto Alfa Romeo, affiancato da gruppi ottici sottilissimi. Le luci si estendono quasi per tutta la larghezza del muso, mentre nella parte inferiore trovano spazio ampie aperture. Sul cofano compaiono nervature e sfoghi che danno alla proposta un aspetto aggressivo, senza nascondere le forme della carrozzeria.

Advertisement

Dietro, invece, sono i fari circolari a catturare subito l’attenzione. Il loro disegno può ricordare la 8C Competizione, pur inserendosi in una coda diversa, più tesa e caratterizzata da un lunotto inclinato. Completano l’insieme quattro terminali di scarico, un diffusore scuro e cerchi che reinterpretano il classico motivo a fori del marchio.

Dal render non si possono ricavare indicazioni su motore, dimensioni o prestazioni. L’interesse sta nel disegno e nell’idea di una nuova coupé dedicata a chi continua a desiderare un’Alfa Romeo con due soli posti.

Il tema, del resto, è tornato d’attualità nei giorni scorsi. Santo Ficili, nelle dichiarazioni rese ad Autorevue, ha indicato l’arrivo di un nuovo progetto esclusivo a tiratura limitata di Bottegafuoriserie nel periodo che accompagnerà il rinnovamento della gamma previsto per la fine del 2027.

Advertisement

L’esperienza della 33 Stradale, realizzata in appena 33 esemplari, sarà il riferimento per questo percorso. Alfa Romeo intende dare maggiore spazio a vetture prodotte in numeri ridottissimi, con un coinvolgimento diretto dei proprietari nella scelta di colori, materiali e finiture. Per la prossima fuoriserie si è parlato di una produzione nell’ordine di poche decine di unità, probabilmente non superiore a 50, ma i dettagli restano da definire.

Non è ancora noto quale modello storico possa ispirare il progetto, né quale carrozzeria verrà scelta. Tra le possibilità discusse figurano coupé e roadster, mentre resta aperta anche l’ipotesi di un cambio manuale. Sono elementi che riguardano il futuro programma Bottegafuoriserie: la sportiva immaginata da Ciampi rimane un esercizio di stile indipendente.