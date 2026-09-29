Alfa Romeo in arrivo una nuova supercar esclusiva per il 2027: sarà ispirata a un modello storico e potrebbe avere il cambio manuale

Alfa Romeo guarda ai prossimi anni con diversi progetti sul tavolo. Oltre al futuro SUV compatto destinato a raccogliere l’eredità della Tonale e alla concept car che anticiperà parte del nuovo corso stilistico del Biscione, una fetta sempre più importante della strategia passerà da BottegaFuoriserie. Il programma dedicato alle vetture più esclusive di Alfa Romeo e Maserati potrebbe infatti dare vita già nel 2027 a una nuova sportiva prodotta in pochissimi esemplari e fortemente ispirata alla storia del marchio.

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Alfa Romeo prepara una nuova fuoriserie ispirata al suo passato

La strada è stata aperta dalla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, prodotta in appena 33 unità e diventata il primo vero manifesto di questo approccio. Alcuni clienti hanno richiesto configurazioni praticamente irripetibili, come nel caso della Perla Nera, esemplare unico caratterizzato dalla carrozzeria in fibra di carbonio opaca e da un abitacolo rivestito quasi completamente in Alcantara nera. Una configurazione che non verrà riproposta su nessun’altra vettura.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, ha confermato che proprio l’esperienza maturata con la 33 Stradale rappresenterà il punto di partenza per i prossimi progetti. Secondo il manager, la possibilità di reinterpretare modelli storici in chiave moderna offre al Biscione numerose opportunità, soprattutto considerando quanto sia ricco l’archivio della casa automobilistica italiana.

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Al momento non è ancora chiaro quale modello possa ispirare la prossima Alfa Romeo realizzata da BottegaFuoriserie. Tra le vetture citate negli ultimi anni come possibili candidate figurano nomi importanti come Giulia TZ, Montreal e Giulietta SZ, oltre alla spettacolare concept Carabo del 1968. Non è nemmeno certo quale sarà la carrozzeria scelta: potrebbe trattarsi di una coupé, di una roadster oppure di qualcosa di completamente differente.

La produzione, in ogni caso, dovrebbe restare estremamente limitata, probabilmente a non più di 50 unità. Ogni esemplare potrà inoltre essere personalizzato in maniera molto approfondita insieme al proprietario. Alessandro Maccolini, responsabile del design esterno di Alfa Romeo, ha spiegato che rispetto a progetti come 8C Competizione e 4C oggi il coinvolgimento del cliente è molto maggiore. Colori, materiali, lavorazioni e numerosi altri dettagli vengono definiti direttamente insieme agli specialisti del Centro Stile.

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Esistono comunque dei limiti. Cristiano Fiorio, responsabile di BottegaFuoriserie, ha chiarito che ogni richiesta deve essere tecnicamente realizzabile e soprattutto rispettare la storia e i valori di Alfa Romeo. Lo stesso Fiorio ha citato un esempio curioso: una configurazione completamente rosa non sarebbe accettata perché priva di riferimenti nella tradizione del marchio.

Molto più interessante è invece quanto emerso sul fronte tecnico. Alcuni clienti della 33 Stradale avevano chiesto il cambio manuale, soluzione che Alfa Romeo non aveva previsto e che avrebbe richiesto costi di sviluppo enormi. Quelle richieste, però, non sarebbero state dimenticate.

Fiorio ha lasciato intendere che il prossimo progetto potrebbe provare a soddisfare alcune delle richieste rimaste fuori dalla 33 Stradale. Questo apre concretamente alla possibilità di una futura Alfa Romeo BottegaFuoriserie con cambio manuale, soluzione che renderebbe il prossimo modello ancora più interessante per i collezionisti.

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Nuovi indizi potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, quando Alfa Romeo mostrerà una concept car destinata ad anticipare parte del futuro del marchio. Per capire quale icona del passato tornerà sotto una nuova forma, invece, bisognerà probabilmente attendere ancora qualche mese.