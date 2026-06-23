Peugeot presenta il suo nuovo motore ‘Turbo 100’ sulle 208 e 2008

Sulle Peugeot 208 e 2008, la casa francese ha introdotto un nuovo motore benzina ‘Turbo 100’, con catena di distribuzione. Questa unità propulsiva promette un’affidabilità ottimizzata ed una efficienza di livello superiore, grazie a un diverso sistema di iniezione diretta ad alta pressione, che migliora il ciclo.

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Il nuovo turbocompressore a geometria variabile migliora la risposta, rendendo più efficace l’accelerazione e la ripresa dai bassi regimi. Il risultato? Un piacere di guida di un ordine di grandezza migliore, che facilita la guida urbana e i sorpassi (da effettuare ove possibile, nel rispetto del codice e con estrema prudenza).

Gli ingegneri Peugeot, con il nuovo motore ‘Turbo 100’ hanno voluto dare alla potenziale clientela una soluzione propulsiva appetibile, che si integra felicemente con le altre della gamma. Si tratta di un cuore meccanico di terza generazione e, rispetto a quanto visto prima, offre contenuti quasi del tutto diversi. Basti dire che il 70% dei componenti è nuovo.

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Il pacchetto delle novità è quindi ad ampio raggio e comprende elementi di grande importanza come la catena di distribuzione, il blocco cilindri, i pistoni e i già citati turbocompressore e sistema di iniezione, insieme a molto altro.

Destinatarie di questo motore, al momento, sono le Peugeot 208 e 2008, già offerte nella nuova declinazione propulsiva. Stiamo parlando di un 3 cilindri da 1.199 centimetri cubi di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 101 cavalli (74 kW) a 5.500 giri al minuto, con un picco di coppia di 205 Nm da 1.750 giri al minuto.

Dicevamo che la nuova unità propulsiva del “leone” si distingue per la grande efficienza. Ciò è reso possibile dal nuovo sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) e dal diverso sistema di fasatura valvole che riduce l’attrito interno, ma anche da altri elementi. Penso soprattutto alle nuove teste dei pistoni e all’alto rapporto di compressione.

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Questo si traduce in una migliore efficienza termica della combustione, in minori emissioni e in un consumo di carburante più contenuto. La presenza di una catena di distribuzione promette una maggiore durata, complice anche la migliore robustezza complessiva del ‘Turbo 100’. I test svolti dai tecnici e dai collaudatori Peugeot hanno dato risultati confortanti su tale fronte.

A garantire maggiori dosi di serenità alla clientela ci pensa la garanzia fino a 8 anni/160 mila chilometri offerta nell’ambito del Peugeot Care. Ridotti anche gli intervalli di manutenzione. I modelli Peugeot dotati del nuovo cuore avranno bisogno di una singola manutenzione ogni 2 anni o 25 mila chilometri, con un controllo annuale intermedio.

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Fonte | Stellantis