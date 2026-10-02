Autobianchi A112 Abarth, 15.500 euro per battere un bel po’ di berline moderne

Settant’anni di storia in una scatola di latta da 70 cavalli. A Limoux, in Francia, c’è una Autobianchi A112 Abarth del 1984 che chiede 15.500 euro e promette di farvi dimenticare mezzo listino moderno. Ne potrebbe valere la pena?

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Nera, restaurata, con circa 80.000 km sul contachilometri. L’ha rimessa in sesto il secondo proprietario in Germania, paese dove le piccole italiane sono sopravvissute alla ruggine meglio che a casa propria.

Il cuore è il quattro cilindri da 1.050 cc, 70 CV messi a punto con Abarth: testata rielaborata, carburazione adattata, scarico dedicato. Sulla carta non fa paura a nessuno. La A112 è leggera, lo sterzo a cremagliera parla chiaro, le sospensioni sono più rigide di quelle delle sorelle borghesi e il cambio a quattro marce è preciso nonostante tutto. Il risultato è un rombo rauco e una guida che molte berline da 150 CV si sognano. Niente servosterzo, niente clima, finestrini a manovella: l’elettronica sembra una roba lontana.

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Dentro, gli interni Rainbow con i sedili a contrasto sono ancora quelli dell’epoca, e oggi è una rarità vera, perché troppe A112 sono state massacrate a colpi di ricambi improbabili. Fuori, vernice profonda, scritte Abarth complete, scorpione al suo posto.

Il punto forte dell’annuncio è però sotto la carrozzeria. La ruggine, è ben noto, è la nemica storica di questo modello, tra longheroni, passaruota, pianale e cornice del parabrezza, e qui c’è un trattamento Dinitrol con Clear Wax fatto in un centro autorizzato. In più, revisione completa del motore e dei freni, fatture di tutti gli interventi recenti e un rapporto TÜV.

Il prezzo, come anticipato, è alto, ma non folle. Secondo Argus Collection un’ultima serie (1979-1986) in condizioni da concorso o restaurata si muove tra 14.000 e 18.000 euro. Siamo dentro la forchetta, con una Alfa Romeo GTV6 o una Lancia Delta HF Integrale si spende molto di più, e si ride forse meno.

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Prima di acquistare un’A112 Abarth come questa serve una perizia seria, meglio se di uno specialista, con controllo del sottoscocca trattato, dei numeri di serie e una prova a caldo. Inoltre, il budget annuo di manutenzione, tra 800 e 1.500 euro per un uso non quotidiano, non è da dimenticare. Per rally di regolarità, raduni e strade di montagna, è un’auto che si guida senza timore di rovinarla. Per il traffico del lunedì mattina, decisamente un po’ meno.