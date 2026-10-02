Ferrari 550 Maranello da 2,7 milioni di dollari: è bastato che ad averla guidata sia stato un campione

Una Ferrari 550 Maranello può raggiungere cifre decisamente astronomiche, considerate le valutazioni di modelli, per così dire, normali. Parliamo della favolosa granturismo con il V12 anteriore che fino a ieri valeva, secondo le stime, tra 800.000 e 1,3 milioni di dollari all’asta. Poi qualcuno ha notato che tra i documenti di proprietà c’era anche il nome di un certo Michael Jordan.

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L’asta, organizzata da Joopiter, è durata due settimane e si è chiusa meno di due 48 ore fa. Quarantatré offerte in tutto, e un prezzo finale più che doppio rispetto al tetto della forchetta. Non solo, è il valore più alto mai pagato in un’asta pubblica per una 550 Maranello, oltre quattro volte il precedente record. Quale fosse esattamente quel record, la piattaforma ha preferito non dirlo.

Joopiter, va detto, di auto non ne aveva mai vendute. Fino a oggi maneggiava cimeli sportivi, reperti di storia naturale e oggetti culturali. Il debutto nel mondo delle collezionabili è arrivato in coppia con Curated, rivenditore di supercar d’epoca, ed è stato di quelli che si ricordano.

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Ferrari consegna questa 550 a Jordan nel maggio 1997: livrea Rosso Barchetta, interni in pelle marrone chiaro, targa dell’Illinois con la scritta “MJ 5”. Il numero non è casuale, a giugno di quell’anno il campione venne fotografato al volante poche ore dopo aver vinto il quinto titolo NBA.

Nel 2002 Jordan la vende e la macchina sparisce dai radar per più di vent’anni. Non per John Temerian, CEO di Curated, che l’ha inseguita per circa dieci anni. Il tutto attraverso i registri storici dei concessionari Ferrari, un filo da dipanare con pazienza da detective. Alla fine l’auto salta fuori in California, nel garage di un proprietario di lunga data che non l’aveva mai messa in vendita pubblica.

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Temerian l’ha comprata senza nemmeno vederla di persona. Fiducia cieca, o semplicemente la certezza di chi sa di avere in mano un pezzo di storia. Il 29 maggio 2026 la Ferrari 550 Maranello è tornata a Chicago, esattamente ventinove anni dopo la prima consegna.