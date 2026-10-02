Stellantis-Dongfeng: Philippe Narbeburu sarà direttore della joint venture per il lancio del brand Voyah in Francia

Si fa sempre più consistente la joint venture tra Stellantis e Dongfeng. Ora Stellantis avrebbe promosso Philippe Narbeburu a capo della joint venture. Sono infatti trascorsi circa sei mesi dall’annuncio della messa in opera della joint venture fra Stellantis e Dongfeng. Secondo quanto riportato dai francesi de L’Argus, che riportano fonti giornalistiche francesi, l’approdo di Narbeburu a capo della joint venture fra i due gruppi automobilistici sarebbe cosa fatta.

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Al centro delle responsabilità di quello che è l’attuale direttore vendite europeo di DS Automobiles ci saranno, innanzitutto, quelle relative al lancio e alla distribuzione del brand Voyah. Philippe Narbeburu è entrato in Stellantis nel 2005 nel ruolo di amministratore delegato di Citroën e DS per l’Austria. Successivamente ha ricoperto lo stesso ruolo, per gli stessi marchi, in Francia mentre dal 2024 è direttore delle vendite per DS Automobiles in Europa.

Stellantis intende produrre i nuovi modelli a marchio Voyah presso lo stabilimento francese di Rennes

La joint venture fra Stellantis e Dongfeng deriva da una partnership già in essere da più tempo in Cina. La collaborazione europea era stata infatti ampliata a partire dalla scorsa primavera. La volontà del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA sarebbe quella di ragionare su un approccio simile a quello proposto nel caso di Leapmotor. Anche in Dongfeng la quota societaria di Stellantis è pari al 51%, condizione che permetterà al Gruppo di distribuire i modelli a marchio Voyah in tutta Europa.

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L’approdo del marchio in Europa guarda all’avvio della produzione di modelli elettrici premium, da produrre e vendere nel Vecchio Continente. È già noto che se a Saragozza vengono prodotti quei modelli a marchio Leapmotor, presso lo stabilimento francese di Rennes-La Janais saranno invece realizzati i modelli a marchio Voyah a cominciare da una inedita berlina. La volontà del Gruppo cinese rimane quello di evitare in questo modo lo scoglio dei dazi doganali, mentre la produzione vera e propria dovrebbe essere avviata non prima del 2029.

Philippe Narbeburu

La strategia di Stellantis rientra in quell’approccio utile a ridare linfa agli stabilimenti europei che nella maggior parte dei casi lavorano a bassi regimi produttivi, rispetto a quelli per i quali erano stati pensati inizialmente. La necessità di produrre modelli di partner esterni sembra sempre più imperante in Stellantis e potrebbe rimescolare le carte dei valori produttivi del Gruppo nel Vecchio Continente.