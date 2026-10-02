Fiat Grizzly e Grizzly Fastback arrivano a Napoli: anteprima esclusiva il 3 e 4 ottobre

Per gli appassionati di automobili della Campania sarà una delle poche occasioni per vedere da vicino due nuovi modelli Fiat prima che inizino ufficialmente la loro carriera commerciale. Il 3 e 4 ottobre, le nuove Fiat Grizzly e Fiat Grizzly Fastback saranno infatti esposte al Napoli Overdrive Festival, manifestazione dedicata al mondo dei motori e alle novità della mobilità.

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L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Fiat, gli organizzatori del festival e la concessionaria Stellantis &You Napoli. Per due giornate il pubblico potrà osservare le vetture dal vivo, salire idealmente a bordo attraverso il design degli interni e farsi una prima idea su dimensioni, proporzioni e stile di due SUV che avranno il compito di ampliare la presenza del marchio nel settore delle auto familiari.

L’aspetto più interessante dell’appuntamento è proprio la sua esclusività. Dopo il fine settimana napoletano, Grizzly e Grizzly Fastback non saranno immediatamente disponibili per essere viste in altri punti della regione. Chi vorrà conoscerle prima dell’arrivo nelle concessionarie dovrà quindi approfittare delle due giornate del festival.

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Fiat Grizzly e Grizzly Fastbacl: due SUV, due caratteri diversi

I due modelli nascono da una base comune, ma cercano di rivolgersi a clienti con aspettative differenti. La Fiat Grizzly punta soprattutto sulla praticità. Il suo progetto guarda a chi utilizza l’auto ogni giorno, magari per accompagnare i figli, affrontare il traffico cittadino, partire nel fine settimana o trasportare oggetti e bagagli senza troppi compromessi.

La Grizzly Fastback, invece, interpreta lo stesso concetto con una carrozzeria più dinamica. Il tetto più inclinato e le proporzioni più sportive dovrebbero darle un aspetto più personale, rivolto a chi desidera un SUV riconoscibile e meno tradizionale. L’obiettivo è mantenere una buona abitabilità, aggiungendo però una presenza più elegante e movimentata.

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Entrambe le vetture sono state pensate per la mobilità familiare di nuova generazione, con un abitacolo spazioso, una capacità di carico adeguata e dotazioni tecnologiche aggiornate. Fiat dovrebbe proporre una gamma articolata, capace di comprendere motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Una scelta importante, perché consente di non legare il modello a una sola alimentazione e lascia agli automobilisti la possibilità di scegliere in base ai propri percorsi, al budget e alle abitudini quotidiane.

Il Napoli Overdrive Festival offrirà anche un contesto diverso da quello di una normale presentazione in concessionaria. I visitatori potranno prendersi il tempo per guardare le vetture con calma, confrontare le differenze tra i due modelli e raccogliere le prime impressioni senza trovarsi davanti soltanto a immagini o comunicati ufficiali.

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Per Fiat e Stellantis &You Napoli, l’anteprima rappresenta un modo concreto per avvicinare il pubblico campano a due novità destinate a far parlare nei prossimi mesi. L’appuntamento è fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre: per la prima volta, Grizzly e Grizzly Fastback usciranno dai materiali di presentazione e si mostreranno direttamente al pubblico prima dell’avvio del lancio commerciale.