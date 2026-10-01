Alfa 75 Experience, appuntamento a Brescia per il raduno dei fedelissimi della storica berlina

Settantacinque Alfa 75 in un’unica villa bresciana, per celebrare un’auto nata per festeggiare i settantacinque anni dell’Alfa Romeo. Se la matematica ha un fascino, qui ha trovato praticamente il suo habitat naturale.

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L’appuntamento è per domenica 7 marzo 2027. L’evento si chiama “Alfa 75 Experience 2027”, lo organizzano Team Pistonati e Pink Garage, e il progetto ha pure uno slogan degno di un rebus: «75 Alfa 75 per la 75».

La berlina debuttò nel 1985, anno del compleanno del Biscione, e da allora ha costruito la sua reputazione sul fronte opposto rispetto a quello delle berline di famiglia: trazione posteriore, schema transaxle, un carattere che non si fa addomesticare.

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Le adesioni, a quanto pare, non mancano. Sono già arrivate da diverse regioni, e tra le vetture annunciate c’è roba che fa drizzare le antenne ai collezionisti: la Turbo Evoluzione, figlia di un’omologazione sportiva nata per correre, e la 3.0 V6, quella con il motore che ha dato all’Alfa una delle sue colonne sonore più riconoscibili. Attorno a loro, le Twin Spark, le Quadrifoglio Verde, le Turbo e le altre motorizzazioni. Un’intera enciclopedia di cilindri e di umori, parcheggiata sull’erba.

Il programma va oltre il semplice «arrivo, parcheggio, foto». Ci saranno momenti dedicati alla storia del modello, servizi fotografici e video professionali, musica e premiazioni. Spazio anche per una visita a un museo militare sotterraneo, che per un raduno di auto è una variazione sul tema piuttosto insolita.

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C’è poi l’ambizione scenografica. Gli organizzatori vogliono realizzare una grande immagine dall’alto con tutte le vetture schierate, destinata a diventare il simbolo dell’evento. Un drone, un’inquadratura zenitale e settantacinque musi che guardano nella stessa direzione: se riesce, sarà il tipo di scatto che gira per anni nei gruppi social.

Molti proprietari si conoscono soltanto attraverso chat e community online, dove la 75 continua a macinare discussioni a quasi quarant’anni dal debutto, per la sua storia tecnica, per quella sportiva e per quel retrotreno così poco convenzionale. Brescia sarà l’occasione per mettere finalmente una faccia, e un tubo di scarico, dietro ogni nickname.

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Iscrizioni e informazioni passano dagli organizzatori, Biagio (al numero 333 84 03 335) e Simona (al numero 327 71 26 440).