Jeep Avenger, a settembre si conferma SUV più venduto in Italia nel 2026 e seconda in assoluto

Jeep Avenger mantiene il primo posto tra i SUV in Italia e la seconda posizione nella classifica generale delle auto più vendute. I dati di settembre, elaborati da Dataforce, confermano un primato che il modello aveva già conquistato nel 2024 e nel 2025. Nei primi nove mesi del 2026, il SUV disegnato a Torino ha raggiunto il 2,57% dell’intero mercato italiano, mentre nel solo mese di settembre la quota è stata del 2,64%.

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Avenger prima tra i SUV, Compass si fa spazio nel segmento C

Il risultato di Avenger riguarda tutte le categorie di SUV, senza distinzioni di dimensioni o alimentazione. Da gennaio a settembre, il modello ha conquistato il 4,97% di questo mercato, una quota che nel singolo mese ha superato il 5%. Per ritrovare un risultato mensile altrettanto alto bisogna tornare indietro di sette mesi.

Sono percentuali diverse da quelle riferite al mercato generale, ma raccontano lo stesso andamento: Avenger continua a essere il modello più importante per le vendite Jeep in Italia. La seconda posizione assoluta, inoltre, la colloca davanti a vetture appartenenti anche ad altre categorie, dalle citycar alle berline.

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Nel segmento dei B-SUV, quello in cui compete direttamente, Avenger ha raggiunto una quota del 10,27% nei primi nove mesi. Significa che più di un’auto su dieci immatricolata in questa fascia appartiene alla gamma Avenger. Il dato riferito ad agosto, riportato nel bilancio commerciale del marchio, era invece dell’8,48%.

La possibilità di scegliere tra benzina, e-Hybrid, elettrica e 4xe permette al modello di rivolgersi a clienti con esigenze differenti. È una gamma ampia per un SUV compatto, che offre alternative sia a chi cerca una vettura per gli spostamenti quotidiani sia a chi vuole la trazione integrale. I risultati diffusi riguardano comunque il modello nel suo insieme e non indicano il contributo delle singole motorizzazioni.

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Accanto ad Avenger, la nuova Jeep Compass entra nella top ten dei SUV di segmento C. Per il marchio è un altro modello su cui puntare, in una categoria affollata e con concorrenti ben radicati sul mercato italiano.

Foto Stellantis

La gamma Compass si è appena ampliata con l’apertura degli ordini della 4xe a trazione integrale, che sviluppa 375 CV. Jeep dichiara inoltre 3.100 Nm di coppia alla ruota: un valore che va distinto dalla coppia del motore. L’offerta commerciale della gamma parte da 33.900 euro, con una formula di finanziamento a interessi zero.

Nel complesso, Jeep conserva un posto tra i dieci marchi più venduti nel mercato italiano delle autovetture, con una quota del 3,64%. Avenger sostiene gran parte di questa presenza, mentre Compass contribuisce ad ampliare l’offerta verso chi cerca un SUV più grande.

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Settembre ha visto anche due appuntamenti della rete commerciale. Nel fine settimana del 19 e 20 settembre, le concessionarie hanno accolto il pubblico per un porte aperte. Il 26 e 27 settembre, invece, i dealer hanno portato Avenger e Compass nelle piazze italiane, dando ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino i due modelli.