Lancia Delta Martini Racing in vendita: è la protagonista del mistero del Safari 1990

Una Lancia Delta HF Integrale Martini Racing torna sul mercato con una storia che incuriosisce quanto la vettura stessa. Proposta attraverso gotothegrid.com, porta la targa TO51892N ed è stata preparata da Abarth per il Safari Rally del 1990. Negli archivi della gara risulta come auto di assistenza rapida, ma alcuni dettagli alimentano da anni il racconto di uno scambio con la Delta di Juha Kankkunen. Un episodio mai confermato, che aggiunge interesse a un esemplare già prezioso per provenienza e conservazione.

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La Delta del Safari tra documenti ufficiali e una storia mai chiarita

Nel 1990 il team Martini Lancia affrontò il rally africano con tre equipaggi ufficiali. Miki Biasion e Tiziano Siviero correvano con il numero 2, Alex Fiorio e Luigi Pirollo con il 4, Juha Kankkunen e Juha Piironen con il 5. Ad accompagnarli c’erano un muletto targato TO51888N e la TO51892N oggi in vendita.

Quest’ultima era iscritta come “chase car”, una vettura di assistenza autorizzata a percorrere lo stesso tracciato dei concorrenti. A bordo trasportava attrezzi e ricambi, con Dario Cerrato al volante e il meccanico Giacomo Luchi al suo fianco. A metà gara Fiorio, ritiratosi per problemi elettrici, sostituì Cerrato per completare il percorso.

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La parte meno chiara della vicenda riguarda invece Kankkunen. Secondo il racconto tramandato nell’ambiente rallistico, un grave guasto alla sua Delta avrebbe spinto i meccanici Abarth a trasferire targhe, identificativi e componenti della vettura numero 5 sulla TO51892N. L’operazione sarebbe avvenuta nella boscaglia africana, permettendo al finlandese di proseguire e conquistare il secondo posto.

Manca però una conferma definitiva dello scambio. A mantenere vivo il dubbio sono alcuni particolari presenti sull’auto: il sedile personalizzato di Kankkunen e un cofano che riporta il numero di telaio e la targa della sua vettura originale. Elementi che spiegano l’origine della storia, senza bastare a dimostrarla.

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La Delta ha anche un’altra particolarità documentata: compare nel cortometraggio Lancia Works Magic. Il film segue la costruzione della vettura dal telaio nudo fino ai collaudi sul circuito della Mandria, effettuati da Pinto con il supporto dell’ingegner Roberti. Una testimonianza del lavoro svolto da Abarth per la Squadra Corse Lancia.

Certificata FCA Heritage e Lancia Classiche, conserva l’equipaggiamento specifico per il Safari. Sono ancora presenti il triplo strumento Halda Trip-Master e il contrassegno assicurativo keniota dell’epoca, rilasciato da Vic Preston. Dettagli che raccontano la destinazione di questa Integrale e il contesto nel quale venne utilizzata.

L’esemplare, già donato a Telethon, ha avuto un unico proprietario dal 1994 ed è conservato intatto in una collezione Lancia dal 2004. È ammesso a manifestazioni come Rallylegend, Eifel Rallye Festival e Goodwood Festival of Speed, oltre a essere idoneo all’iscrizione ASI Targa Oro. Per il prossimo proprietario ci sarà quindi la possibilità di riportarlo davanti al pubblico.