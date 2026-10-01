Allure e GT diventano “Plus”: Peugeot regala fino a 1.750 euro di dotazioni

Peugeot non taglia i prezzi, ma svuota il cassetto degli optional e lo rovescia sulle sue auto. Dall’1 ottobre 2026, oggi, l’intera gamma, dalla 208 alla 5008, riceve più dotazione di serie senza che il listino si muova di un euro. Un regalo, si potrebbe persino definire in questo modo.

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Gli allestimenti Allure e GT lasciano il posto ad Allure Plus e GT Plus. Il nome cambia di poco, il conto in banca del cliente un po’ di più: Peugeot calcola un vantaggio fino a 1.750 euro, a seconda di modello e versione. A confermarlo è stato Alain Favey, numero uno del marchio, in un’intervista ad Auto Infos. Gli studi comparativi e i riscontri di mercato mostravano che alcune auto costavano più di quanto offrissero. Ammissione rara, per questo apprezzabile.

Il grosso dell’offensiva cade su 3008 e 5008. L’Allure Plus porta di serie sensori di parcheggio anteriori, navigatore connesso, i-Cockpit panoramico da 21 pollici, abbaglianti automatici, cruise control adattivo e caricatore a induzione per lo smartphone. Sulla E-5008 arrivano anche le barre sul tetto. La GT Plus aggiunge Highway Assist 1.0, monitoraggio dell’angolo cieco a lungo raggio e avviso di traffico trasversale posteriore.

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Anche le piccole non restano a guardare. Su 208 e 2008 l’Allure Plus include telecamera posteriore e accesso con avviamento senza chiave, mentre la GT Plus mette in cascina navigatore connesso, Highway Assist 1.0 e ricarica a induzione. La 308 pesca tra navigatore, i-Toggle personalizzabili, sensori anteriori e monitoraggio dell’angolo cieco. La 408 ibrida, nell’Allure Plus, calza cerchi in lega da 19 pollici.

C’è poi la parte meno appariscente. Per chi ha il navigatore di serie o lo sceglie come optional, l’abbonamento Connect Plus passa da sei mesi a quattro anni. Si somma a Peugeot Care, che copre fino a otto anni.

Dietro la mossa c’è un mercato che non perdona. I costruttori cinesi hanno alzato l’asticella con dotazioni di serie spesso generose, e abbassare il listino a tappeto avrebbe lasciato ferite nei margini. Meglio riempire l’auto e tenere il prezzo fermo.