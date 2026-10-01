Anche la Range Rover Sport si fa elettrica, ma con cinque anni di ritardo

Range Rover Sport Electric: 550 CV, 609 km WLTP, 0-100 in 4,5 secondi e ricarica in 22 minuti. Tutto sulla nuova elettrica britannica, prezzi esclusi.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Range Rover Sport Electric

Cinque anni per arrivare a una Range Rover Sport elettrica. Il tempo di un piano industriale, di un attacco hacker e di un motore anteriore che in pieno deserto si surriscaldava.

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La Sport Electric condivide con la Range Rover a batteria quasi tutto il sotto-pelle: due motori, uno per asse, per 550 CV e 850 Nm complessivi. La differenza la fa la taratura, con un’erogazione che JLR dice più pronta del 50%. Il risultato è uno 0-100 km/h in 4,5 secondi con la modalità Dynamic Launch, che tradotto per chi ragiona in miglia significa 4,3 secondi sui 60 mph, gli stessi della Sport P540 con il V8.

Range Rover Sport Electric

A tenere tutto in moto c’è una batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 609 km, che la casa stima in 537 km nell’uso reale. L’architettura a 800 volt consente di recuperare 220 km in dieci minuti a una colonnina a corrente continua, oppure di passare dal 10 all’80% in circa 22 minuti. Per la casa arriva un nuovo caricabatterie opzionale, e la batteria è coperta per otto anni o 160.000 km.

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Guardandola, quasi non la distingui dalle sorelle termiche. Bisogna cercare la griglia ottimizzata per l’aerodinamica e i cerchi specifici, che valgono fino a 16 km in più a velocità autostradale. Il resto sta sotto la lamiera, scocca più rigida del 61% e baricentro più basso di 73 mm rispetto alla plug-in.

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A raddrizzare le pieghe pensano l’Active Roll Control, con fino a 1.400 Nm per asse, gli ammortizzatori a doppia valvola e lo sterzo integrale. Guado fino a 900 mm e pendenze fino a 45 gradi, collaudati tra le cave di marmo di Carrara dopo la pista giapponese del Magarigawa Club.

Range Rover Sport Electric

Gli allestimenti sono Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography e First Edition, quest’ultima con tetto nero a contrasto e cerchi da 22 pollici. I prezzi per l’Italia? Ancora da definire. Con un’Autobiography dalle tinte quasi illimitate, è facile immaginare che il listino non sarà il lato timido del progetto.

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Si produce a Solihull, sulle stesse linee di ibride, benzina e diesel, grazie all’architettura MLA-Flex, la “propulsione flessibile” nel lessico JLR. Insomma, se il mercato cambia idea, si cambia motore senza cambiare fabbrica.

Nel 2021 il piano “Reimagine” prometteva sei elettriche Land Rover in cinque anni e una Jaguar solo a batteria entro metà decennio. Oggi la promessa è che ogni marchio avrà un modello a zero emissioni entro fine decennio, con ibride e termiche ancora in listino. La Range Rover GT, su piattaforma EMA, slitta al 2027 a Halewood.

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