‪Charles Leclerc‬ e Lewis Hamilton provano a Fiorano la Ferrari 12Cilindri Manuale | Video

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno provato sulla pista di Fiorano la nuova Ferrari 12Cilindri Manuale, che torna alle sensazioni del vecchio comando fisico del cambio, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Il sorriso spontaneo che illumina i loro volti e le sensazioni espresse con la mimica facciale riflettono un sincero apprezzamento per il modello, confermato dalle loro parole.

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L’intensità della Ferrari 12Cilindri Manuale, con la sua trasmissione Manuale By-Wire, è entrata nelle corde emotive di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, piloti di Formula 1 del “cavallino rampante“, rapiti dal suo fascino. I fotogrammi regalati dal video parlano di un entusiasmo sincero, non di una narrazione aziendale, contaminata da logiche di appartenenza o da confraternite.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno vissuto dei momenti davvero entusiasmanti con la Ferrari 12Cilindri Manuale. Questa vettura è destinata a prendere forma in serie limitata di 1.499 esemplari, destinati ai cultori delle emozioni romantiche, legate anche al piacere tattile dell’esperienza di guida. Qui torna a vivere la classica leva del cambio che scorre sulla griglia cromata, come ai vecchi tempi, ma con segnali digitali.

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Come riferito in altre circostanze, i progettisti della casa di Maranello sono stati straordinariamente abili nel dosare i rimandi nostalgici alla tecnologia più evoluta. Le soluzioni ingegneristiche scelte per il modello restituiscono al pilota un ruolo centrale e valorizzano i suoi gesti di guida, ma con soluzioni di straordinaria modernità, coniugando così il passato al futuro.

Screen shot da video YouTube Ferrari

La trasmissione della Ferrari 12Cilindri Manuale, concepita in-house, non è un cambio manuale convenzionale, ma una DCT a doppia frizione a 8 rapporti, con comandi e reazioni digitalmente simulati per riprodurre l’esperienza analogica e fisica della trasmissione manuale, unendo il tutto a un’efficienza fulminea. Già il colpo d’occhio prende il cuore. Nell’abitacolo torna a guadagnare la scena la classica leva che scorre sul cancelletto metallico: un sublime rientro in scena.

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I progettisti del “cavallino rampante”, con alcune geniali trovate, sono riusciti a ricreare artificialmente i tipici scatti, contrasti e variazioni di carico meccanico dei cambi manuali classici durante l’innesto. Anche sul pedale della frizione gli sforzi fisici e le reazioni sono assimilabili a quelli di un comando degli anni passati, ma la tecnologia è diversa, perché gli input arrivano a destinazione in formato digitale.

Le sensazioni di guida sono proprio quelle attese da un’auto con trasmissione classica. Addirittura se il conducente non effettua con la giusta sincronia l’operazione, la marcia non entra oppure la cambiata risulta brusca. Si può pure arrivare allo stallo del motore. Inimitabile, poi, l’opportunità di eseguire la doppietta in modo fisico, come ai vecchi tempi.

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Il nuovo sistema By-Wire non preclude la possibilità di un uso automatico, quando chi sta al volante lo gradisce, magari per ragioni di comfort. Sotto il cofano anteriore della Ferrari 12Cilindri Manuale continua, ovviamente, a pulsare il mitico motore V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di sviluppare una potenza massima di 830 cavalli, con un sound inebriante. Per passare da 0 a 100 km/h bastano 2.9 secondi. Roba da Formula 1…o quasi. Adesso, però, la parola va al video di Fiorano, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Buona visione!

Fonte | Ferrari