FCA Heritage: le Officine Classiche si rinnovano

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore l’inaugurazione delle nuove Officine Classiche dove si eseguono alcuni dei servizi più apprezzati dagli appassionati di auto storiche. Si tratta di un atelier di restauro e certificazione di FCA Heritage in cui è possibile ottenere la Certificazione di Autenticità, godere di servizi di assistenza tecnica e manutenzione e richiedere un restauro integrale grazie a dei tecnici professionisti.

Le Officine Classiche sono state ampliate e completamente rinnovate nell’aspetto esteriore e nella disposizione degli spazi e sono considerate il fiore all’occhiello del dipartimento di FCA che tutela e valorizza il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

Officine Classiche: FCA Heritage rinnova completamente le sue speciali officine

Roberto Giolito, Head of FCA Heritage EMEA, ha detto: “Il rinnovo delle Officine Classiche segna un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con crescente slancio, continuando a riportare in vita il nostro patrimon

io automobilistico. Ed è proprio questa la principale mission di FCA Heritage: valorizzare e non solo celebrare, far vivere e non solo custodire i gioielli ereditati dalla nostra storia. Si tratta di un retaggio che ancora oggi ispira i modelli di domani, certo più sostenibili e connessi, ma che non possono fare a meno di quella bellezza italiana che da sempre contraddistingue le nostre “opere d’arte” a quattro ruote“.

Una delle novità più interessanti introdotte è la maggiore affinità alla corporate identity di FCA Heritage, continuando così un percorso iniziato nel 2019 con la nuova sede Heritage Hub e seguito all’inizio del 2020 con la Heritage Gallery ospitata al Mirafiori Motor Village.

In aggiunta, il restyling delle Officine Classiche rende omaggio al famoso comprensorio industriale di Mirafiori che le ospita dal 2015. Le pareti dell’atelier sono state impreziosite da suggestive immagini storiche della produzione nello stabilimento torinese, alternate da grafiche contemporanee e foto che ritraggono alcune delle auto più iconiche di Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat.

Le officine di FCA occupano adesso circa 6000 m² di spazio

Attive dal 2015 nell’ex Officina 83 di Mirafiori, in via Plava a Torino, le Officine Classiche di FCA Heritage occupano una superficie di circa 6000 m² rispetto ai 900 m² originali e inoltre all’interno troviamo 12 ponti sollevatori, macchinari utensili specifici e una linea di finitura accuratissima che include una cabina dedicata alla verniciatura dei singoli elementi.

La selezione delle attrezzature e la definizione dei flussi interni di officina è avvenuta in collaborazione con Mopar. All’interno delle Officine Classiche si eseguono diverse attività di restauro, certificazione e riparazione delle auto storiche dei quattro brand di Fiat Chrysler Automobiles, sia quelle di collezionisti privati che quelle appartenenti alla preziosa collezione di FCA Heritage.

Dal 2015 ad oggi sono state effettuate decine di restauri e rilasciate circa 500 certificazioni ai proprietari di vetture residenti in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, dal Costa Rica alla Thailandia, fino all’isola di Antigua. L’accuratezza e la fedeltà degli interventi sono garantite dall’utilizzo dei dati di produzione e dei disegni tecnici originali di ogni modello custoditi negli archivi aziendali, oltre ovviamente dalla grande esperienza del team di specialisti di FCA Heritage.

Ecco come ricevere la Certificazione di Autenticità

Nelle Officine Classiche si svolgono anche le attività legate alla Certificazione di Autenticità. Dopo aver analizzato nello specifico i particolari dell’auto storica in esame ed aver verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche presso gli archivi aziendali, FCA Heritage attesta l’autenticità della vettura, evidenziandone il valore.

Per poter ottenere la certificazione, ogni auto passa attraverso un rigoroso processo di controllo e valutazione effettuato da persone esperte che verificano l’autenticità della vettura e dei suoi componenti e il funzionamento delle principali parti meccaniche. La Certificazione di Autenticità è disponibile per le auto storiche di Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat.

