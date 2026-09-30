Jeep Wrangler trasformata in un fuoristrada estremo, ma l’asta si ferma a 31.750 dollari

Una Wrangler nuova di zecca, trasformata da SoFlo Customs e guidata per appena 481 miglia. Poi il proprietario ha deciso di metterla in vendita per dedicarsi a un altro progetto. L’asta su Cars and Bids, però, si è chiusa con un’offerta massima di 31.750 dollari, ben lontana dalla cifra che sperava di ottenere.

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Jeep Wrangler modificata, l’asta non raggiunge la riserva

La base è una Wrangler Sport 4×4 del 2026, acquistata a marzo per 44.145 dollari. Nel frattempo il proprietario ha speso circa 20.000 dollari per modificarla. Racconta di ricevere complimenti ogni volta che la guida, ma l’interesse suscitato su strada non si è tradotto in un’offerta sufficiente. A metà asta ha abbassato il prezzo di riserva; anche così, la cifra più alta non gli ha permesso di chiudere la vendita.

SoFlo Customs ha cambiato soprattutto l’aspetto della Jeep. Davanti spiccano la griglia personalizzata e il paraurti di seconda generazione, mentre i parafanghi Sniper e il paraurti posteriore ridisegnato danno alla carrozzeria un’impronta più aggressiva. Ci sono anche ganci di traino da 18.000 libbre e cerchi Vision Rocker da 20 pollici, montati con pneumatici Nitto Trail Grappler da 35 pollici.

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La Wrangler è stata sollevata di tre pollici con un kit che comprende ammortizzatori FOX 2.0 e molle Pro-Ride. Per completare l’allestimento sono stati aggiunti fari a LED RGBW, fanali posteriori ORACLE e una barra luminosa da 52 pollici. Il proprietario ha mantenuto la vernice Granite Crystal Metallic e gli interni neri originali.

Sotto il cofano, invece, non cambia nulla. La Sport monta il quattro cilindri turbo da 2,0 litri di serie, con 270 CV e 400 Nm, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. La trazione integrale può essere commutata anche sulla sola modalità posteriore. Le versioni Wrangler con V8 HEMI appartengono ad altri allestimenti, più costosi.

Le modifiche non hanno intaccato le garanzie: quella generale copre tre anni o 36.000 miglia, mentre quella sul gruppo motopropulsore dura cinque anni o 60.000 miglia. Con la Jeep vengono forniti due set di chiavi, il manuale, i documenti di manutenzione e una ruota di scorta. Il rapporto Carfax non segnala incidenti né problemi con il chilometraggio.

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Il proprietario ha conservato alcuni dei componenti originali, tra cui i fari e i pannelli laterali anteriori, ma non la griglia. Per chi volesse riportare la Wrangler all’aspetto di fabbrica, quella sarebbe una delle prime parti da cercare. Negli Stati Uniti una Sport nuova a quattro porte parte da 39.040 dollari.