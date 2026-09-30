Nuova Maserati GranCoupé, un render immagina la prossima GT del Tridente

Una nuova granturismo del Tridente, bassa e larga, con cofano lungo e linee tese: è la Maserati che il creatore digitale indipendente Tommaso Ciampi immagina nel suo render. L’immagine, realizzata con il supporto dell’intelligenza artificiale, non anticipa un modello ufficiale, ma offre una possibile interpretazione della futura gamma del marchio.

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Nuova Maserati GranCoupé, il render di Tommaso Ciampi

La carrozzeria ha proporzioni da coupé, con passaruota pronunciati e grandi cerchi. Davanti spicca una calandra ampia, attraversata da elementi verticali, mentre i gruppi ottici sottili danno al muso un aspetto moderno.

Al posteriore la firma luminosa è composta da piccoli elementi geometrici; sotto il paraurti si notano quattro terminali di scarico. Un progetto digitale che guarda alla tradizione delle granturismo Maserati, senza essere legato a un programma produttivo annunciato.

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La proposta arriva mentre il Tridente cerca di rimettere in ordine i propri conti e rilanciare le vendite. Nel 2025 Maserati ha consegnato meno di 8.000 vetture nel mondo, dopo le 11.300 del 2024 e le 26.600 del 2023. Nello stesso anno il marchio ha registrato una perdita operativa rettificata di 198 milioni di euro.

Santo Ficili, che guida Maserati oltre ad Alfa Romeo, ha promesso un piano industriale dettagliato entro la fine dell’anno. La presentazione è prevista a dicembre a Modena, con un Investor Day dedicato al futuro del marchio. Tra le direttrici già indicate c’è il ritorno nei segmenti più alti con due nuovi modelli: le eredi della Quattroporte e della Levante, attese nel segmento E.

Ficili ha anche spiegato che Maserati intende rafforzare la propria identità di marchio di lusso, ampliando la gamma e investendo nelle tecnologie e nelle motorizzazioni. Le informazioni su forma, nome e arrivo delle nuove vetture saranno definite nel piano di dicembre. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito del futuro dello storico marchio italiano.