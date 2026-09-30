Jeep prepara una sorpresa per Parigi: sarà la nuova Renegade?

Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot saranno al Salone di Parigi 2026 con novità e concept. Potrebbe esserci anche Jeep, che ha fatto recapitare un invito con l’immagine di una scatola coperta da un telo e la scritta “Destination: Paris”. Nessun’altra indicazione: il contenuto resta nascosto.

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Nuova Jeep Renegade, un indizio per Parigi?

Tra le ipotesi circolate c’è il ritorno della Renegade. Il SUV compatto, prodotto in Italia accanto alla Fiat 500X, è uscito di scena alla fine del 2025 e Jeep non ha ancora annunciato una nuova generazione. Il marchio ha però anticipato l’arrivo in Europa, entro il 2030, di due nuovi SUV di segmento B: uno “Compact” e uno “Large”.

La nuova Jeep Renegade potrebbe collocarsi tra Avenger e Compass, soprattutto se il modello più grande raggiungesse una lunghezza di circa 4,2 metri. Per ora, però, è soltanto una possibilità: Jeep non ha collegato il misterioso invito al nome della Renegade.

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Un altro elemento che alimenta le speculazioni è il SUV squadrato mostrato da Stellantis all’Investor Day 2026. Aveva un frontale con le sette feritoie Jeep e una firma luminosa nella parte superiore, mentre le proporzioni ricordavano alcuni tratti della nuova Compass. Potrebbe trattarsi di uno dei futuri modelli europei, ma non è stato chiarito quando arriverà né quale sarà il suo nome.

Anche la base tecnica è ancora da definire. Tra le opzioni viene citata la piattaforma STLA One, pensata per ospitare motori termici, elettrici e un sistema full hybrid. Una scelta che darebbe a Jeep la possibilità di offrire motorizzazioni diverse a seconda dei mercati.

La scatola annunciata per Parigi, comunque, potrebbe contenere una vettura di serie, una concept oppure una semplice anticipazione di design. Stellantis porterà al Salone nove concept, tra cui quella Citroën ispirata alla 2 CV. Jeep svelerà la propria sorpresa il 12 ottobre, quando aprirà la manifestazione.