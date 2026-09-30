Fiat Argo X, ecco le prime immagini: debutta una nuova icona per il Brasile

Fiat anticipa la Nuova Argo X, il modello con cui vuole rinnovare la propria offerta nella fascia d’ingresso in Brasile. Le prime immagini si concentrano soprattutto sui gruppi ottici: davanti e dietro spicca una firma luminosa a forma di “X”, pensata per dare all’auto un’identità distinta dall’Argo già in vendita.

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Nuova Fiat Argo X, fari con firma a “X”

Il motivo a pixel nelle luci diurne e nei fanali posteriori richiama il nuovo linguaggio stilistico digitale adottato da Fiat. È l’elemento che emerge con più chiarezza nelle foto diffuse dalla Casa e che dà anche il nome alla vettura. Per il resto, il marchio non ha ancora mostrato tutti i dettagli del modello né ha comunicato le specifiche tecniche.

La Nuova Argo X è stata sviluppata per il mercato brasiliano, dove Fiat vuole continuare a presidiare un segmento molto competitivo. La Casa parla di un’auto che punta a unire design, tecnologia, efficienza e versatilità, con un rapporto tra prezzo e contenuti in linea con le aspettative dei clienti locali. Per ora, però, non sono stati annunciati motori, dimensioni, allestimenti o prezzi.

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La produzione è prevista nello stabilimento Stellantis di Betim, nello stato di Minas Gerais. La nuova arrivata non prenderà il posto dell’Argo attuale: i due modelli saranno venduti insieme. Fiat punta così ad ampliare la scelta nella propria gamma brasiliana e a rivolgersi a clienti con esigenze e disponibilità diverse. Restano da chiarire le differenze di posizionamento tra le due vetture.

Il lancio della Argo X fa parte del rinnovamento dell’offerta Fiat in Brasile e avrà un ruolo importante nella fascia entry-level. Le prime immagini ne anticipano soprattutto il tratto distintivo, mentre per conoscere la gamma e i dettagli tecnici bisognerà attendere le prossime comunicazioni del marchio.