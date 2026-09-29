DS Automobiles pronta a stupire a Parigi: concept inedita e gamma completamente rinnovata

DS Automobiles si prepara a giocare una delle sue carte più importanti al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 13 al 18 ottobre. Il marchio francese sarà presente nel Padiglione 4, all’interno dell’area Stellantis, con uno stand di quasi 570 metri quadrati. Al centro della scena ci saranno la nuova DS N°7, ormai pronta al debutto commerciale, e soprattutto una concept car inedita che servirà ad anticipare la prossima evoluzione stilistica del marchio.

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DS Automobiles porta a Parigi una concept che anticipa il futuro

DS la definisce una sorpresa capace di far venire la “febbre” al pubblico. La vettura sarà posizionata proprio al centro dello stand, sotto una grande cupola luminosa, e avrà il compito di mostrare quanto il linguaggio stilistico del marchio possa spingersi più avanti rispetto ai modelli attuali.

Non sono stati ancora anticipati dettagli tecnici né immagini definitive, ma il CEO Xavier Chardon ha fatto capire che non si tratterà di un semplice esercizio di stile. La concept rappresenterà infatti una dichiarazione d’intenti e servirà a esplorare una DS più audace, personale e meno legata agli schemi tradizionali.

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Accanto alla novità ci saranno sei modelli di serie. La protagonista sarà la DS N°7, presente in tre configurazioni differenti, compresa la versione elettrica E-TENSE AWD Long Range. Ci saranno poi la N°8, ammiraglia completamente elettrica del marchio, la N°4 plug-in hybrid e la particolare DS 3 Maison Sarah Lavoine.

La casa francese ha deciso però di trasformare lo stand anche in uno spazio più interattivo. I visitatori potranno utilizzare un’app web per creare selfie personalizzati con la concept, scegliendo colori e finiture differenti prima di salvare o condividere l’immagine.

Ci sarà spazio anche per il lavoro artigianale. Un maestro tappezziere DS mostrerà dal vivo alcune delle tecniche utilizzate per realizzare gli interni del marchio, dalla selezione dei materiali alle cuciture e alle rifiniture. I visitatori potranno vedere da vicino il processo e, in alcuni momenti, provare direttamente alcune lavorazioni.

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Nella boutique DS saranno esposti e venduti anche bozzetti originali dei designer, pezzi unici che permetteranno di seguire il percorso che porta dalle prime linee tracciate su carta fino alla forma definitiva di una vettura.

Un altro spazio sarà dedicato alla collaborazione con SailGP. Attraverso visori per la realtà virtuale sarà possibile vivere una giornata di gara a bordo delle velocissime imbarcazioni F50, capaci di superare i 100 km/h. Il team francese sostenuto da DS ha recentemente raggiunto i 107,63 km/h durante il Gran Premio di Sassnitz.

La settimana sarà accompagnata anche dalla musica. Sullo stand si esibiranno Étienne de Crécy il 13 ottobre alle 17:00 e MYD il 15 ottobre alle 19:00, trasformando l’area DS in uno degli spazi più vivaci dell’intero Salone di Parigi.