DS N°8 porta il comfort a un livello mai visto prima

Con la nuova DS N°8, DS Automobiles si ispira ancora una volta alla formula della leggendaria “Shark” del 1955, questa volta nello stesso segmento: le coupé di alta gamma. Come la sua illustre antenata, la N. 8 incarna la perfetta fusione tra lusso francese e innovazione tecnologica. Progettata per offrire un’esperienza di “serenità dinamica”, non solo trasporta i suoi passeggeri, ma trasforma ogni viaggio in un’esperienza di assoluto piacere di guida.

Advertisement

DS Nº8 realizza la quadratura del cerchio in termini di efficienza, sostenibilità, prestazioni e piacere di guida

Il cuore della DS N°8 è puramente elettrico, garantendo una risposta immediata e silenziosa. L’autonomia si adatta a diverse esigenze con tre opzioni ad alte prestazioni: una versione a trazione anteriore da 230 CV con un’autonomia WLTP di 550 km, un’opzione a trazione anteriore Long Range da 245 CV con un’autonomia di 750 km per i viaggiatori più esigenti e, fiore all’occhiello: la versione a trazione integrale Long Range da 350 CV, che garantisce potenza e trazione in ogni situazione, insieme a una notevole autonomia WLTP di 688 km e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Inoltre, tutti questi propulsori possono essere dotati di un boost di potenza temporaneo compreso tra 25 CV e 35 CV, a seconda del motore. Una dose extra di adrenalina direttamente dalla Formula E.

Il piacere di guidare la DS N°8 nasce dal suo equilibrio perfetto. Grazie al sistema DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, il veicolo legge la strada tramite una telecamera integrata e ne anticipa le irregolarità. Gli ammortizzatori adattano il loro comportamento in tempo reale e in modo indipendente, offrendo una guida magica che non compromette l’agilità.

Advertisement

All’interno, l’esperienza è esaltata da un’ergonomia meticolosamente progettata e da un sistema di accesso e avviamento senza chiave che accoglie il conducente. L’insonorizzazione di riferimento isola l’abitacolo dai rumori esterni, permettendo di godere appieno del silenzio o del sistema audio Focal Electra 3D. Il conducente accede a tutte le informazioni tramite due schermi: il quadro strumenti HD da 10,25″, perfettamente integrato dal DS Extended Head-Up Display, e lo schermo centrale da 16″, che consente di accedere alle principali funzioni dell’auto con la fluidità di uno smartphone, anche tramite comandi vocali, grazie al DS Iris System 2.0.

La sicurezza e l’assistenza alla guida sono pilastri fondamentali della DS N°8. Il modello integra il pacchetto tecnologico DS DRIVE ASSIST 2.0, un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 che riduce l’affaticamento nei lunghi viaggi e gestisce il traffico in modo fluido, gestendo i cambi di corsia, adattando la velocità in curva e mantenendo la posizione del veicolo sulla strada.

Advertisement

Quando cala la sera, la DS N°8 mette in mostra il lato più sofisticato del suo pacchetto tecnologico. La guida notturna viene supportata dal sistema DS NIGHT VISION, capace di individuare pedoni e animali fino a 300 metri di distanza, ben prima che possano essere percepiti dall’occhio umano. Le immagini elaborate vengono tradotte in avvisi chiari sul quadro strumenti, offrendo al conducente un margine di reazione più ampio e una maggiore tranquillità nelle situazioni a visibilità ridotta.

Parallelamente, i fari DS MATRIX LED Vision modulano automaticamente il fascio luminoso in base al traffico e alle condizioni della strada. Il sistema oscura selettivamente alcune porzioni del fascio per non abbagliare gli altri automobilisti, mantenendo al tempo stesso la massima illuminazione possibile sull’ambiente circostante. Il risultato è un equilibrio efficace tra sicurezza attiva e comfort visivo.

Advertisement

Sulla DS N°8, la tecnologia non invade né sostituisce il conducente, ma lavora in modo discreto per amplificarne percezioni e controllo. Ogni viaggio, anche di notte, si trasforma così in un’esperienza fluida, sicura e appagante.