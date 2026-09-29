Citroën Racing cambia volto in Formula E: ecco la nuova GEN4 da 815 CV

Citroën Racing entra nella sua seconda stagione in Formula E con parecchie novità e una monoposto completamente nuova da scoprire. Dopo un primo anno chiuso al quinto posto nella classifica Team, condito da una vittoria, diversi podi e una pole position, il marchio francese riparte dalla GEN4, la nuova generazione di vetture elettriche che alzerà sensibilmente il livello delle prestazioni.

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Citroën Racing riparte dalla GEN4 con oltre 800 CV

Per la livrea Citroën ha scelto di non cambiare tutto. I colori restano blu, bianco e rosso, ma la grafica è stata resa più aggressiva e segue meglio le forme della GEN4. I chevron sono più dinamici, mentre il blu occupa una parte maggiore del muso e rende la monoposto subito riconoscibile.

Il lavoro è stato seguito dagli stessi designer che si occupano delle Citroën di serie. Non è stato curato solo l’aspetto estetico: anche la pellicola adesiva è stata alleggerita il più possibile, perché su una monoposto di Formula E ogni dettaglio può incidere. Le sfumature tra i diversi colori sono ottenute attraverso una particolare disposizione degli chevron, evitando così di aggiungere strati inutili di materiale.

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Il cambiamento più importante, però, è ovviamente tecnico. La nuova GEN4 dispone di 450 kW in configurazione gara, mentre in qualifica e con l’Attack Mode arriva a 600 kW, circa 815 CV. Numeri impressionanti, soprattutto pensando che lo 0-100 km/h viene dichiarato in appena 1,8 secondi e la velocità massima supera i 335 km/h.

Anche il recupero di energia fa un enorme passo avanti, arrivando fino a 700 kW. La trazione integrale diventa inoltre permanente, mentre sul fronte aerodinamico saranno disponibili due configurazioni, High Downforce e Low Downforce, da scegliere in base al tipo di circuito. La nuova Citroën Racing GEN4 sarà mostrata per la prima volta con la livrea definitiva al Salone dell’Automobile di Parigi, nel Padiglione 4.

Le novità non riguardano solo la vettura. Beth Paretta passa dal ruolo di Managing Director a quello di Team Principal. Alle spalle ha una lunga esperienza tra Formula E, industria automobilistica e motorsport, con incarichi anche in Volkswagen Group, Aston Martin e Fiat Chrysler Automobiles.

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Accanto a lei arriva Frédéric Espinos, nuovo Competition Director e Deputy Team Principal. Anche in questo caso si tratta di un profilo che conosce molto bene il campionato, dopo esperienze in FIA, nell’organizzazione della Formula E e successivamente in ABT.

Nessun cambiamento invece per i piloti: Citroën Racing continuerà a puntare su Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy. Dopo una prima stagione servita anche per costruire squadra ed esperienza, il secondo anno parte quindi con una base più solida e una GEN4 molto più estrema sul piano tecnico.