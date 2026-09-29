Fiat Fastback Impetus protagonista di “Rain”: la nuova campagna punta tutto su stile e atmosfera

Fiat Fastback Impetus cambia completamente tono nella nuova campagna pubblicitaria “Rain”. Niente classica sequenza di dotazioni mostrate una dopo l’altra e niente spiegazioni troppo tecniche: questa volta Fiat ha scelto un linguaggio molto più visivo, quasi cinematografico. La protagonista è una pioggia di grandi gocce nere che scivola sulla carrozzeria della Fastback, ne segue le forme e accompagna lo sguardo verso alcuni dei dettagli più caratteristici del modello.

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Fiat Fastback Impetus, la nuova campagna si ispira al film noir

L’idea nasce dalla volontà di raccontare la Fiat Fastback Impetus in maniera diversa rispetto alla solita pubblicità automobilistica. Per farlo, Fiat e l’agenzia Leo hanno scelto un’estetica ispirata al film noir, fatta di bianco e nero, contrasti molto marcati, giochi di luce e ombra, superfici lucide e riflessi.

Nel video la Fastback appare inizialmente quasi nascosta. Poi le gocce nere iniziano a scorrere sulla carrozzeria e, poco alla volta, fanno emergere le sue linee. La pioggia diventa quindi parte della narrazione e viene utilizzata per mettere in risalto diversi elementi dell’auto senza interrompere il ritmo del film.

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La telecamera entra anche nell’abitacolo, dove vengono mostrati il sistema multimediale da 10,1 pollici e il quadro strumenti digitale da 7 pollici. All’esterno l’attenzione si sposta invece sulla griglia anteriore, sui cerchi con finitura scura e sugli altri particolari estetici della versione Impetus.

Fiat ha lavorato molto anche sull’atmosfera generale. Federico Goyret, Vice Presidente Marketing Office Latam, ha spiegato che l’obiettivo era sottolineare il carattere più sofisticato della Fastback attraverso un’immagine forte e riconoscibile. Alla fotografia in bianco e nero è stata affiancata una colonna sonora originale ispirata al rock alternativo degli anni Novanta, mentre anche la scelta del cast è stata pensata per mantenere un’impronta elegante ma contemporanea.

Secondo Marco Mattos, Direttore Creativo di Leo, la campagna parte direttamente dalle caratteristiche dell’auto, ma evita di presentarle in modo tradizionale. Pioggia, texture e contrasti diventano così strumenti per accompagnare lo spettatore alla scoperta della vettura.

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La campagna “Rain” sarà diffusa attraverso più canali, con passaggi su CazéTV e sulle principali piattaforme digitali. Una strategia pensata per dare maggiore visibilità alla Fiat Fastback Impetus e rafforzarne l’immagine soprattutto presso il pubblico interessato a design, tecnologia e contenuti premium.