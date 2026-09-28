Supercar da sogno nell’edizione 2026 del concorso Villa La Massa Excellence

Inizia la marcia di avvicinamento alla nuova edizione di Villa La Massa Excellence, in programma dal 16 al 18 ottobre nell’omonimo hotel cinque stelle alle porte di Firenze. Il parco della suggestiva struttura toscana, per alcuni giorni, sarà impreziosito da splendide supercar e hypercar prodotte dal 1990 ad oggi.

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Si tratta di modelli che hanno fatto la storia recente dell’auto. Questi capolavori a quattro ruote si contenderanno gli ambiti riconoscimenti del concorso d’eleganza, asceso in pochi anni all’Olimpo della categoria.

Courtesy of Villa La Massa

Villa La Massa Excellence vanta solo tre edizioni alle spalle e si appresta a spegnere la quarta candelina. A dispetto della giovane età, il suo prestigio è di portata planetaria. Gli onori della gloria, negli anni precedenti, sono andati a supercar ed hypercar davvero speciali, come la Ferrari F40 LM, la Bugatti Centodieci e la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole.

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Nell’edizione 2026 del concorso d’eleganza saranno presenti all’appello di Villa La Massa Excellence, fra le altre, auto di grande fascino come Ferrari F80, F12tdf e LaFerrari, Lamborghini Murciélago, McLaren P1, Maserati MC12, Porsche 911 Carrera RS Club Sport e 959 Evo Dakar, Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner e Prodrive P25.

Un parterre da brivido, ulteriormente arricchito da altre supercar di brand importanti e da progetti restomod di piccole aziende che realizzano sogni tailor made. In totale saranno presenti all’appello una quarantina di vetture, nell’ossequioso rispetto del tetto fissato dagli organizzatori.

Courtesy of Villa La Massa

Il successo, in termini di domanda, è stato rilevante: le adesioni si sono completate in tempi molto stretti. Ricordiamo che Villa La Massa fa parte di Villa d’Este La Collezione e del circuito The Leading Hotels of the World. Giovandosi dell’apporto organizzativo di Canossa, propone un format che celebra i capolavori automobilistici dell’era moderna, mentre a Cernobbio si onora l’eleganza dell’automobile classica.

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Quest’anno, per la prima volta, è prevista anche una parentesi sul nastro d’asfalto di un circuito storico, quello del Mugello, dove i collezionisti faranno una sfilata con le loro supercar e hypercar, nella giornata di domenica 18 ottobre. Il Concorso d’Eleganza si svolgerà invece il sabato, sul red carpet di Villa La Massa, dove tutti i protagonisti cercheranno di aggiudicarsi il premio più prestigioso: la Coppa d’Oro, ovvero il Best of Show.

Courtesy of Villa La Massa

Quattro le categorie in cui saranno assegnati gli altri riconoscimenti: Evoluzione, Innovazione, Restomod, Racing Heritage. La giuria del concorso d’eleganza fiorentino potrà contare su personalità legate all’automotive, alla moda, al design e allo stile. Ne faranno parte:

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Emmanuel Bacquet, esperto e curatore di musei e collezioni private.

Clara Bona, architetto e giornalista.

Laura Confalonieri, giornalista con una profonda conoscenza del mondo automotive.

Fabio Filippini, car designer e autore.

Emanuela Frattini, architetta e designer pluripremiata a livello internazionale.

Stefano Guindani, fotografo di moda ed esperto di progetti benefici.

Katarina Kyvalova, collezionista e pilota internazionale.

J. P. Rathgen, CEO di Classic Driver ed esperto di Ferrari.

Amanda Stretton, giornalista, esperta di auto d’epoca, presentatrice di eventi automotive.

A presiedere la giuria sarà:

Massimo Delbò, direttore editoriale di Cavallino Magazine, storico dell’automobile e giornalista di fama internazionale.

Premi speciali saranno assegnati sulla base del giudizio del pubblico e dei giovanissimi fino a 12 anni.

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Fonte | Canossa