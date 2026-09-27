Ferrari Purosangue e F80 diventano ancora più estreme in questi render widebody

Ferrari continua a essere uno dei marchi più reinterpretati dai creatori digitali, soprattutto quando si parla di modelli già molto estremi di partenza. Questa volta nel mirino è finito Ildar, artista virtuale conosciuto sui social come ildar_project, che ha immaginato due delle Ferrari più discusse degli ultimi anni con un trattamento widebody decisamente aggressivo. I progetti sono naturalmente non ufficiali e non hanno alcun legame con i programmi della Casa di Maranello.

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Ferrari Purosangue e F80 cambiano volto nei render di ildar_project

Il primo progetto riguarda la Ferrari Purosangue, reinterpretata in una configurazione gialla con numerosi elementi in fibra di carbonio forgiata. Il frontale è stato completamente rivisto, con prese d’aria molto più grandi, un cofano più scolpito e nuovi elementi aerodinamici che rendono il crossover ancora più muscoloso.

A cambiare parecchio sono anche i passaruota, sensibilmente allargati per ospitare nuovi cerchi forgiati Vissol. L’insieme dà alla vettura un aspetto molto più vicino a quello di una show car estrema che a quello di un modello pensato per l’utilizzo quotidiano.

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Il lavoro prosegue nella parte posteriore, dove compare un enorme diffusore integrato nel nuovo paraurti. Ci sono poi un elemento scuro che collega idealmente i fanali, un piccolo spoiler a coda d’anatra e nuovi terminali di scarico centrali. A completare il tutto arrivano anche luci di stop verticali a LED.

Ildar non si è fermato però alla Purosangue. Lo stesso trattamento è stato applicato alla Ferrari F80, una vettura che già di serie presenta un’impostazione aerodinamica molto aggressiva. Nel render la hypercar viene proposta in verde, con doppie strisce argentate e una serie di modifiche che cambiano sensibilmente l’aspetto originale.

Anche in questo caso troviamo un kit widebody, nuovi cerchi Vissol e un pacchetto aerodinamico ancora più pronunciato. Il frontale perde alcuni degli elementi visivi della F80 di serie, mentre i fari vengono ridisegnati. Dietro compare inoltre un doppio scarico centrale al posto della soluzione originale.

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La combinazione con le pinze freno gialle e le nuove proporzioni rende la F80 ancora più vistosa, quasi da competizione. In entrambi i casi si tratta solo di esercizi di stile digitali, ma il risultato mostra quanto sia facile spingere ancora più in là due modelli Ferrari che, già nelle versioni ufficiali, non passano certo inosservati.