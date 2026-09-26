Alfa Romeo 4C da 100.000 dollari? Il proprietario dice no: questa rarissima Spider vale ancora di più

Centomila dollari, praticamente una piccola fortuna, ma non sono bastati. Negli Stati Uniti una rarissima Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo è arrivata esattamente a quella cifra durante un’asta su Bring a Trailer, senza però trovare un nuovo proprietario. Alla chiusura, infatti, il prezzo di riserva fissato dal venditore non era stato raggiunto. E così, nonostante le offerte avessero ormai toccato le sei cifre, l’auto è rimasta dov’era.

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Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo, 100.000 dollari non bastano

L’esemplare protagonista della vicenda è il numero 14 dei soli 33 costruiti per il mercato nordamericano. Non solo, perché questa 4C ha trascorso gran parte della propria vita praticamente ferma: il contachilometri segna appena 2.100 miglia, equivalenti a circa 3.400 km. Per un’auto che ha ormai sei anni significa essere rimasta quasi intatta, un dettaglio che nel mondo delle vetture da collezione può fare una bella differenza.

La 33 Stradale Tributo rappresenta del resto qualcosa di più rispetto a una normale 4C Spider. Alfa Romeo la realizzò come omaggio alla splendida 33 Stradale del 1967, ma anche per salutare la 4C alla fine della sua carriera sul mercato nordamericano.

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Questa in particolare si presenta in una configurazione difficile da confondere. La carrozzeria è rifinita in Rosso Villa d’Este, mentre i cerchi da 18 pollici davanti e 19 dietro hanno una finitura dorata. Ci sono poi fibra di carbonio praticamente ovunque serva: calotte degli specchietti, prese d’aria e diversi altri particolari. Anche la monoscocca in carbonio è stata rifinita in rosso ed è ben visibile aprendo le portiere.

L’abitacolo segue la stessa filosofia. I sedili sono rivestiti in pelle color Tobacco e Alcantara nera, mentre sulla console centrale compare quella targhetta che per un collezionista conta parecchio: 14/33.

Dal punto di vista tecnico non ci sono stravolgimenti, ma probabilmente era proprio questo il bello. Il quattro cilindri turbo da 1,75 litri, sistemato dietro l’abitacolo, sviluppa 240 CV e una coppia di 350 Nm, scaricati sulle ruote posteriori attraverso il cambio a doppia frizione a sei rapporti. Considerando il peso molto contenuto della 4C, sono numeri più che sufficienti per offrire ancora oggi prestazioni di tutto rispetto. Questo esemplare aggiunge anche lo scarico Akrapovič in titanio.

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Il passaggio più curioso dell’intera storia resta però quello delle cifre. Da nuova, questa particolare 4C aveva un prezzo complessivo di 83.040 dollari. Durante l’asta di settembre 2026, quindi, gli offerenti erano già andati ben oltre il listino originario. Negli ultimi rilanci si è passati da circa 81.000 dollari a 90.000, poi oltre quota 95.000, fino ad arrivare a 100.000 dollari tondi. Dopo 33 offerte, però, sullo schermo è comparsa la scritta che nessuno dei potenziali acquirenti voleva vedere: riserva non raggiunta.

Una decisione meno sorprendente guardando cosa è successo ad altre 4C della stessa serie. Nel febbraio 2026 un’altra 33 Stradale Tributo è stata venduta per 115.000 dollari. E proprio questi precedenti sembrano aver alzato parecchio le aspettative dei proprietari.

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La Alfa Romeo 4C, insomma, non viene più valutata soltanto per i suoi 240 CV o per la monoscocca in carbonio. Quando davanti al nome compaiono anche le parole 33 Stradale Tributo, contano ormai soprattutto rarità, condizioni e numero di serie. E a quanto pare, per il proprietario dell’esemplare numero 14, neppure 100.000 dollari erano abbastanza.