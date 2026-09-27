Salone Auto e Moto d’Epoca 2026: informazioni utili sull’evento di Bologna

Cresce l’attesa per il Salone Auto e Moto d’Epoca 2026, che andrà in scena a Bologna da giovedì 22 a domenica 25 ottobre. L’appuntamento si avvicina quindi all’orizzonte, creando le prime note di tensione emotiva negli appassionati e negli addetti ai lavori. All’origine di questo interesse non c’è un marketing dopante, ma una storia nobile che parla il linguaggio della concretezza.

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Nel quartiere fieristico di BolognaFiere andrà in scena un evento collaudato, che tutti ritengono fra i più importanti d’Europa per quanto riguarda il motorismo storico e il collezionismo.

L’epicentro del Salone Auto e Moto d’Epoca, anche nell’edizione 2026, sarà costituito dalle vetture classiche, cui si deve gran parte dell’appeal dell’evento. Per gli ospiti si profila un tuffo in un mondo da sogno, con un ricchissimo ventaglio di esemplari: da quelli di matrice popolare a quelli più elitari. Spazio anche per le moto, ma qui ci occupiamo dei mezzi a quattro ruote.

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Previste diverse aree tematiche. Su tutte, la mostra “Icons of Speed”, un’esposizione interamente dedicata alle vetture leggendarie che hanno fatto la storia delle gare di durata. Qui il pubblico del Salone Auto e Moto d’Epoca 2026 potrà tuffarsi nelle atmosfere incantate dell’endurance, con un viaggio fra mezzi legati ad oltre mezzo secolo di storia agonistica.

Foto Auto e Moto d’Epoca

Parliamo di bolidi che mettono in connessione la leggendaria 24 Ore di Le Mans con le sfide del Nürburgring, di Monza e Daytona, tra passato e presente. Si prevede l’esposizione di 12 bolidi da corsa. Tra i modelli già confermati figurano la Bentley EXP Speed 8, la Sauber C9, la Porsche 956 Rothmans, la Lancia LC2, la Maserati MC12 Corsa e la Bugatti EB110 Le Mans. Altri esemplari saranno svelati a ridosso dell’inaugurazione.

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Al Salone Auto e Moto d’Epoca 2026 non mancheranno i raduni a quattro ruote. Presenti all’appello anche gli stand dedicati ai ricambi originali, all’automobilia e alla ricambistica. Qui troveranno il loro palcoscenico anche i piccoli operatori, che affiancheranno, nell’area espositiva, i grandi dealer internazionali.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di rafforzare ulteriormente il percorso di crescita e internazionalizzazione della manifestazione. Il Salone Auto e Moto d’Epoca 2026 prevede oltre 235 mila metri quadrati di spazi espositivi, 14 padiglioni e più di 5 mila veicoli negli stand, con visitatori provenienti da 40 nazioni.

Nell’evento bolognese ampio spazio sarà riservato anche al mondo dei rally. Diversi gli esemplari in vetrina. Ad arricchire la tela ci penserà quest’anno la collaborazione con Rallylegend. Sul set felsineo prenderà forma una mostra dedicata alle leggendarie vetture del Gruppo B, protagoniste di una delle stagioni più affascinanti della categoria.

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Informazioni utili sul Salone Auto e Moto d’Epoca Bologna

Foto Auto e Moto d’Epoca

Orari di apertura del Salone Auto e Moto d’Epoca Bologna

Giovedì 22 Ottobre 2026: 9:00 – 18:00

Venerdì 23 Ottobre 2026: 9:00 – 19:00

Sabato 24 Ottobre 2026: 9:00 – 19:00

Domenica 25 Ottobre 2026: 9:00 – 18:00

Come arrivare a BolognaFiere

In auto

– Autostrada: uscita “BOLOGNA FIERA”.

– Tangenziale: uscite 7 e 8.

– Parcheggi: nella zona del quartiere fieristico i parcheggi sono regolamentati ed è possibile parcheggiare solo nelle aree predisposte. Il personale autorizzato a fornire indicazioni e a riscuotere il pedaggio è riconoscibile dalla divisa.

In treno



Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Stazione FS Bologna Centrale: Piazza Medaglie d’Oro, n. 2, 40121 BolognaPer informazioni: Tel. 892021 – Tel. 06.3000Per chi chiama dall’estero: +39.06.68475475



NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori

Stazione Bologna Centrale: Piazza Medaglie d’Oro, n. 2, 40121 BolognaPer informazioni: Tel. 060708 – Tel. 892020

TAXI: posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride (uscita via Carracci)AUTOBUS: Linee bus TPER: 35 – 38 – 28. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290

In autobus

Bus TPER

Dal centro città: linea 28

Dalla stazione ferroviaria: linee 28 – 35 – 38

Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290

In aereo

Il Quartiere fieristico di Bologna dista 8.5 km dall’Aeroporto intercontinentale Guglielmo Marconi, servito da numerosi vettori che collegano Bologna con destinazioni italiane, europee ed extraeuropee.



Dall’aeroporto Guglielmo Marconi, BolognaFiere è raggiungibile in taxi (distanza: 8,5 km).All’Aeroporto Guglielmo Marconi è disponibile anche il treno su monorotaia dedicata Marconi Express che arriva in 7 minuti alla Stazione Centrale di Bologna.Con l’auto la distanza è di circa 9 km; uscite 7 e 8 della tangenziale.

In taxi

Fonte | Salone Auto e Moto d’Epoca