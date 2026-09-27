Kimera EVO37, questa “Lancia 037 moderna” potrebbe valere oltre un milione di dollari

La Kimera EVO37 torna sotto i riflettori, questa volta per il suo valore sul mercato. Uno dei soli 37 esemplari costruiti andrà infatti all’asta con una stima compresa tra 1,081 e 1,309 milioni di dollari. Se dovesse davvero raggiungere quelle cifre, vorrebbe dire più che raddoppiare il prezzo iniziale di un’auto che al debutto costava 450.000 euro.

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Kimera EVO37, la quotazione vola oltre il doppio del prezzo iniziale

L’auto che finirà sotto il martello di Broad Arrow Auctions è il numero 18 di 37. È stata completata all’inizio del 2025 e ha una configurazione tutt’altro che banale. La carrozzeria è verniciata in una particolare tonalità marrone metallizzato chiamata Kimera Luci del Bosco, ispirata alla Lamborghini Miura, mentre i cerchi color bronzo completano un insieme molto ricercato.

La EVO37 nasce come reinterpretazione moderna della leggendaria Lancia 037, una delle vetture che hanno scritto pagine importanti della storia dei rally negli anni Ottanta. Kimera Automobili l’ha presentata nel 2021 con un approccio molto particolare: non una semplice replica, ma una restomod sviluppata con il contributo di nomi come Sergio Limone e Claudio Lombardi, entrambi legati ai grandi progetti sportivi Lancia del passato.

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Sotto la carrozzeria c’è un quattro cilindri da 2,1 litri, sovralimentato sia con compressore volumetrico sia con turbocompressore. Sulla carta significa 498 CV e 550 Nm di coppia, ma il dato interessante è soprattutto il modo in cui vengono scaricati a terra: cambio manuale a sei marce e trazione posteriore. La EVO37 accelera da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi e può arrivare fino a 310 km/h.

Il resto della tecnica è sullo stesso livello. Ci sono freni carboceramici Brembo, sospensioni Öhlins a doppio braccio oscillante e un abitacolo rifinito con pelle beige, fibra di carbonio e Alcantara. I sedili sono avvolgenti, il volante è firmato Sparco e l’impostazione generale resta molto più vicina a quella di una vettura da corsa che a quella di una normale granturismo.

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La parte più interessante, però, resta il valore raggiunto in pochi anni. Quando venne lanciata, una cifra di 450.000 euro sembrava già enorme per una restomod di un marchio giovane. Oggi, invece, un esemplare può essere valutato oltre il milione di dollari. Segno che la EVO37 più che una semplice reinterpretazione della Lancia 037, è ormai da considerare come un oggetto da collezione vero e proprio.