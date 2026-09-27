Nuova Alfa Romeo GT Junior, un omaggio moderno alla storica coupé del 1966

A sessant’anni esatti dalla presentazione della storica GT 1300 Junior, celebrata ieri, torna a farsi strada una suggestione che farà piacere a molti appassionati del Biscione. Il creatore digitale e architetto Virgilio Vaccari ha infatti realizzato con l’intelligenza artificiale una personale interpretazione della nuova Alfa Romeo GT Junior, immaginando come potrebbe apparire oggi una coupé ispirata a uno dei modelli più amati della storia del marchio.

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Nuova Alfa Romeo GT Junior, il render guarda al passato senza copiarlo

Il progetto non è ufficiale e non anticipa un modello realmente annunciato da Alfa Romeo. Come ci ha confermato il suo stesso autore questo render è nato come omaggio ai 60 anni della GT 1300 Junior. Nelle immagini la vettura mantiene proporzioni classiche da coupé, con cofano lungo, abitacolo arretrato, linea di cintura pulita e un posteriore semplice ma molto riconoscibile.

Il frontale richiama chiaramente la tradizione Alfa Romeo, con lo Scudetto al centro e quattro fari circolari che riportano subito alla mente le sportive del passato. Dietro, invece, il disegno resta pulito, con gruppi ottici sottili e un’impostazione quasi da gran turismo. Vaccari ha realizzato anche una curiosa versione dedicata ai Vigili del Fuoco, con livrea rossa e scritte specifiche, sempre come esercizio creativo legato all’anniversario.

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Il modello originale venne presentato il 26 settembre 1966 e nacque come variante più accessibile della Giulia Sprint GT. Con il suo quattro cilindri bialbero da 1.290 cc, 88 CV e una velocità massima di circa 170 km/h, riuscì a conquistare un pubblico giovane senza rinunciare al carattere tipico delle Alfa Romeo dell’epoca. La produzione proseguì fino al 1976, superando quota 92 mila esemplari.

Oggi il nome Junior è già tornato nella gamma Alfa Romeo, ma su un modello completamente diverso per filosofia e segmento. Proprio per questo un’ipotetica coupé moderna come quella immaginata da Vaccari avrebbe un sapore particolarmente nostalgico.

Nel frattempo il marchio guarda avanti con una serie di novità molto più concrete. Nei prossimi anni sono attese le eredi di Tonale, Giulietta e forse anche Stelvio e Giulia. Sullo sfondo resta inoltre l’obiettivo di rafforzare il posizionamento premium del Biscione, tra elettrificazione, nuovi prodotti e possibili progetti più emozionali.