Fiat prepara due concept misteriosi per Parigi: uno potrebbe anticipare la nuova Pandina E-Car

Fiat si prepara a giocare diverse carte importanti al Salone di Parigi 2026. Nel comunicato ufficiale dedicato all’evento, il marchio ha confermato che accanto a Grizzly e Grizzly Fastback, attesi al debutto pubblico, ci saranno anche due concept ancora avvolti dal mistero. Fiat non ha rivelato né il nome né le caratteristiche dei prototipi, limitandosi a spiegare che serviranno a raccontare il presente e soprattutto il futuro del marchio.

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Fiat Pandina E-Car, uno dei concept potrebbe anticiparla

A dare qualche indicazione in più ci ha pensato L’Argus. Secondo la testata francese, uno dei concept che Fiat porterà a Parigi dovrebbe anticipare la futura Pandina E-Car, attesa nel 2028 che qui vi mostriamo in un celebre render di Kleber Silva. La notizia va quindi presa ancora con una certa cautela, perché Fiat nel proprio comunicato non ha collegato ufficialmente nessuno dei due prototipi alla futura piccola elettrica.

L’indiscrezione è comunque interessante, soprattutto considerando il ruolo che la Pandina potrebbe avere nei programmi futuri di Fiat. L’idea sarebbe quella di una city car elettrica semplice, compatta e soprattutto accessibile, inserita nel progetto E-Car di Stellantis dedicato a modelli a zero emissioni con prezzi più contenuti rispetto a quelli attuali.

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Il Salone di Parigi potrebbe quindi diventare il primo vero appuntamento per capire in quale direzione Fiat intenda muoversi. Il marchio ha già anticipato che lo stand sarà costruito come una sorta di moderna “piazza italiana”, con un percorso che unirà i modelli attuali alle vetture destinate ad arrivare nei prossimi anni. Proprio i due concept avranno il compito di mostrare la parte più lontana di questa strategia.

Per il momento, però, resta ancora da capire quale sarà il secondo prototipo. Fiat non ha lasciato indizi particolarmente precisi e anche le indiscrezioni emerse finora si sono concentrate soprattutto sulla possibile Pandina E-Car.

Di certo a Parigi l’attenzione non sarà rivolta soltanto ai concept. Grizzly e Grizzly Fastback faranno infatti il loro debutto davanti al pubblico, allargando la presenza di Fiat nel segmento C e affiancando una gamma che comprenderà anche Grande Panda, 500, 600, Topolino e Tris.