Stellantis, il 20 ottobre vertice decisivo su Cassino: attese novità su Alfa Romeo e Maserati

Il futuro di Cassino Plant potrebbe diventare un po’ meno nebuloso il prossimo 20 ottobre. Quel giorno il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sarà a Torino insieme alla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli per incontrare i vertici di Stellantis. Sul tavolo ci saranno i programmi industriali destinati allo stabilimento laziale, che da tempo aspetta indicazioni più precise su modelli, volumi e prospettive. A riportare la notizia è Alessioporcu.it, che richiama quanto annunciato dallo stesso Rocca durante un incontro a Fiuggi.

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Stellantis, il 20 ottobre si parlerà del futuro di Cassino Plant

L’appuntamento di Torino servirà soprattutto a capire cosa Stellantis intende fare davvero a Cassino nei prossimi anni. Rocca ha spiegato che il confronto con l’attuale management del gruppo, a partire dall’amministratore delegato Antonio Filosa e dal responsabile europeo Emanuele Cappellano, è stato finora più concreto rispetto al passato.

Il nodo centrale resta naturalmente quello dei nuovi modelli. Secondo le indiscrezioni raccolte nei mesi scorsi a Cassino potrebbero arrivare due nuove Alfa Romeo e due Maserati. Per il Biscione, i nomi più probabili sono quelli delle future generazioni di Giulia e Stelvio, mentre gli attuali modelli dovrebbero restare in produzione fino alla fine del 2027.

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Sul fronte Maserati, invece, si parla della possibilità di portare nello stabilimento laziale le nuove Quattroporte e Levante, che andrebbero ad affiancare Grecale. Se questo scenario dovesse prendere forma, Cassino assumerebbe un ruolo sempre più centrale per i marchi premium di Stellantis.

L’ipotesi più interessante riguarda però il modo in cui potrebbe cambiare la produzione. Sempre secondo la testata laziale, lo stabilimento potrebbe orientarsi verso vetture di fascia alta costruite in volumi più contenuti e con processi meno legati alla classica catena di montaggio. Una trasformazione che avvicinerebbe Cassino a una produzione più specializzata, quasi artigianale, soprattutto per i modelli di lusso.

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Per ora, però, si resta nel campo delle anticipazioni. Stellantis non ha ancora ufficializzato un piano dettagliato e proprio per questo l’incontro del 20 ottobre viene visto come un passaggio importante. Da Torino potrebbero arrivare finalmente indicazioni più concrete sul futuro dello stabilimento, sui modelli assegnati e sul ruolo che Cassino avrà nella nuova strategia industriale del gruppo.