Fiat Strada domina ancora in Brasile: settembre 2026 conferma la forza del marchio italiano

Fiat continua a viaggiare forte in Brasile e i dati di settembre confermano ancora una volta il peso del marchio nel mercato sudamericano. A guidare tutti c’è la Fiat Strada, che nei dati aggiornati al 23 settembre ha raggiunto 11.829 immatricolazioni, mantenendo un vantaggio netto sulle principali rivali.

Advertisement

Fiat Strada continua a dominare il mercato brasiliano

Il pick-up compatto del marchio italiano resta quindi il veicolo più venduto del Paese, davanti a modelli come Volkswagen Polo e BYD Dolphin Mini. Rispetto ad agosto, Fiat Strada ha fatto segnare anche una crescita del 12,5 per cento, confermando una continuità commerciale che ormai dura da tempo.

Ma la forza di Fiat in Brasile non si ferma a Fiat Strada. Anche Argo continua a occupare le zone alte della classifica, con 5.645 immatricolazioni nel mese. Più indietro, ma sempre con numeri importanti, c’è Fiat Toro, che ha superato quota 4.000 unità.

Advertisement

Buoni risultati arrivano anche dai SUV del marchio. Fiat Pulse ha raggiunto 3.736 immatricolazioni, mentre Fastback si è fermato poco sotto, a 3.719 unità. Il primo è riuscito a migliorare leggermente rispetto ad agosto, mentre il secondo ha registrato una piccola flessione.

Anche Fiat Mobi continua a fare la sua parte, con quasi 3.000 esemplari immatricolati nel mese. Numeri che confermano come Fiat riesca a essere competitiva in segmenti molto diversi tra loro, dalle city car alle pick-up, passando per SUV e crossover.

Nel settore dei veicoli commerciali leggeri il dominio è ancora più evidente. Oltre alla Strada, che resta davanti a tutti, la Fiat Toro occupa una posizione di primo piano, mentre il Fiorino continua a essere una presenza stabile tra i mezzi da lavoro più venduti del Paese.

Advertisement

Guardando al totale del 2026, la Strada ha già superato 123.500 immatricolazioni, consolidando ulteriormente la sua leadership. Anche Argo, Toro, Pulse e Fastback stanno contribuendo in maniera importante ai volumi complessivi.

Il Brasile continua quindi a rappresentare uno dei mercati più importanti per Fiat, con una gamma che riesce a intercettare esigenze molto diverse e con Fiat Strada che, ancora una volta, si conferma uno dei modelli simbolo del marchio nel Paese.