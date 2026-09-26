Stellantis Cassino, Urso chiede un piano sostenibile: cresce l’attesa per il futuro dello stabilimento

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino continua a tenere alta l’attenzione, soprattutto dopo il nuovo intervento del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il ministro è tornato a parlare del sito di Piedimonte San Germano, auspicando la definizione di un piano industriale sostenibile che possa dare maggiore certezza allo stabilimento e a tutto il territorio che ruota attorno alla fabbrica.

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Stellantis Cassino, Urso chiede un piano chiaro per il futuro

Urso ha richiamato il confronto avvenuto al Mimit con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore Roberta Angelilli e i vertici di Stellantis. Il nodo, ancora una volta, è capire quale sarà il peso di Cassino nei programmi futuri del gruppo e soprattutto quali modelli potranno essere assegnati allo stabilimento nei prossimi anni.

La situazione resta delicata. Cassino continua a essere uno dei poli industriali più importanti del Lazio, ma il calo dell’attività produttiva registrato negli ultimi anni ha alimentato dubbi e preoccupazioni. Per questo il ministro ha insistito sulla necessità di costruire una prospettiva credibile, non limitata al breve periodo, ma capace di dare continuità alla fabbrica e all’occupazione.

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Sul tema è intervenuta anche la UGL Metalmeccanici, che ha riunito il direttivo provinciale a Frosinone. Il segretario nazionale Antonio Spera ha chiesto un incontro urgente con Stellantis per avere indicazioni precise sui nuovi modelli destinati a Cassino e sulle conseguenze che le future scelte industriali avranno sull’indotto.

La richiesta del sindacato è semplice: meno attese e più certezze. Il rallentamento dello stabilimento, infatti, non riguarda soltanto i dipendenti diretti, ma si riflette anche sulle aziende che lavorano attorno al sito e su centinaia di famiglie del territorio.

Il segretario provinciale Gerardo Minotti ha parlato di una provincia che oggi si muove “a due velocità”. Da una parte ci sono realtà come Leonardo e ABB, dove si registrano segnali positivi. Dall’altra c’è il Cassinate, che continua a fare i conti con le difficoltà dell’automotive e con una produzione Stellantis molto più ridotta rispetto al passato. Per la UGL, il passaggio decisivo sarà arrivare in tempi rapidi a un piano industriale che chiarisca investimenti, modelli e prospettive occupazionali per Cassino.