Fiat Fiorino, altro successo in Brasile: premiato ancora per il valore residuo

Fiat continua a raccogliere riconoscimenti in Brasile, soprattutto in un settore dove affidabilità, costi di gestione e valore nel tempo pesano moltissimo nelle scelte di aziende e professionisti. Nel premio “Highest Resale Value Seal 2026”, promosso da AutoInforme, il marchio italiano ha ottenuto due risultati di rilievo nel mercato dei veicoli commerciali: Fiat Fiorino ha conquistato ancora una volta la categoria “Furgoni”, mentre anche l’e-Scudo è stato premiato nel proprio segmento.

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Fiat Fiorino si aggiudica il sigillo per il più alto valore di rivendita 2026

Per il piccolo commerciale Fiat si tratta addirittura della nona affermazione nella storia del riconoscimento. Il risultato conferma quanto il Fiat Fiorino sia ormai radicato nel mercato brasiliano. Da oltre dieci anni il modello occupa infatti una posizione di riferimento nel proprio segmento, diventando uno dei veicoli da lavoro più utilizzati da piccoli imprenditori, commercianti e gestori di flotte. A fare la differenza sono soprattutto la semplicità di utilizzo, la robustezza e una formula che punta a contenere i costi senza rinunciare alla praticità.

La versione attualmente commercializzata in Brasile utilizza un motore 1.3 flex, capace di funzionare sia a benzina sia con etanolo. Con quest’ultimo carburante la potenza arriva fino a 107 CV, mentre la coppia massima dichiarata è di 134 Nm. Numeri non particolarmente elevati in senso assoluto, ma più che adeguati per un mezzo progettato principalmente per affrontare consegne, traffico urbano e attività professionali quotidiane.

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Fiat ha aggiornato nel tempo anche la dotazione. Sul Fiorino trovano spazio il servosterzo elettrico, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici iTPMS e il sensore della temperatura esterna. Elementi semplici, ma utili su un veicolo che può trascorrere molte ore al giorno sulle strade delle grandi città brasiliane.

Uno dei punti di forza rimane naturalmente il vano di carico. Fiat Fiorino può trasportare fino a 650 kg e mette a disposizione un volume di 3,3 metri cubi. I portelloni posteriori possono essere aperti fino a 180 gradi, facilitando le operazioni di carico e scarico anche negli spazi più stretti, mentre l’abitacolo è stato pensato per offrire una posizione di guida pratica e funzionale.

“Highest Resale Value Seal” di AutoInforme premia proprio i modelli che riescono a contenere maggiormente la svalutazione nel corso del tempo. Un aspetto particolarmente importante in Brasile, dove per chi utilizza un veicolo commerciale per lavoro il valore residuo può incidere in maniera significativa sul costo complessivo di possesso.