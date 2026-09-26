Fiat Coupé abbandonata da anni vicino Roma: il mistero della sportiva gialla degli anni ’90

Una Fiat Coupé gialla ferma da anni nello stesso parcheggio, con le gomme ormai a terra e diversi segni sulla carrozzeria. È bastata una foto pubblicata su Reddit per riaccendere l’attenzione su uno dei modelli italiani più riconoscibili degli anni ’90. La vettura si troverebbe in provincia di Roma e, almeno per il momento, nessuno sembra conoscere con certezza la storia che si nasconde dietro il suo abbandono.

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Fiat Coupé abbandonata vicino Roma: cosa sappiamo

Tutto è partito dalla curiosità di un utente Reddit, che aveva notato più volte l’auto ferma e ha chiesto informazioni sul modello. Le risposte sono arrivate subito: quella sagoma bassa, il frontale particolare e la carrozzeria gialla non lasciano molti dubbi. Si tratta di una Fiat Coupé, una delle sportive più originali prodotte dal marchio torinese negli anni ’90.

Gli utenti hanno poi provato a ricostruirne qualche dettaglio attraverso la targa. Secondo quanto emerso dalla discussione, l’esemplare sarebbe una 2.0 Turbo 16V da 190 CV del 1994. Non quindi la successiva e più famosa 20 valvole, ma una delle prime versioni turbo della gamma.

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Le condizioni non sembrano delle migliori. Dalle immagini si notano pneumatici sgonfi, alcuni danni al paraurti posteriore e alla portiera anteriore destra, oltre a una carrozzeria che in alcuni punti appare segnata dal tempo. Altri utenti sostengono di aver già visto la stessa vettura in passato, sempre ferma nello stesso posto.

Foto archivio

Resta però il vero interrogativo: perché nessuno la recupera? Le ipotesi circolate sono diverse, ma al momento non ci sono conferme. Potrebbe esserci dietro una vicenda legata al proprietario, a questioni ereditarie oppure a problemi amministrativi che renderebbero complicato rimettere l’auto su strada. Tutte possibilità, niente di più.

Ed è proprio questo alone di mistero ad aver attirato l’attenzione degli appassionati. Una Fiat Coupé di quel tipo, soprattutto se recuperabile, oggi avrebbe certamente un certo interesse tra gli amanti delle youngtimer.

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La Coupé resta del resto uno dei progetti Fiat più particolari di quel periodo. Il design esterno porta la firma di Chris Bangle, mentre Pininfarina si occupò dell’abitacolo. La versione 2.0 Turbo 16V utilizzava il quattro cilindri Lampredi da 1.995 cc, capace di spingere la vettura fino a circa 225 km/h. Un modello che, a distanza di oltre trent’anni, continua evidentemente a farsi notare anche quando rimane immobile in un parcheggio.