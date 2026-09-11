Peugeot cambia tutto: Filosa annuncia una gamma completamente nuova nel 2028

Peugeot si prepara a uno dei rinnovamenti più importanti degli ultimi anni. A dirlo è stato direttamente Antonio Filosa durante la Jefferies Global Industrials Conference di New York. Parlando dei prossimi prodotti di Stellantis, il CEO ha spiegato che il gruppo sta investendo molto sul marchio francese e che nel 2028 Peugeot avrà una gamma completamente nuova. Una dichiarazione breve, ma che dà un’idea abbastanza chiara di quanto il Leone sarà importante nella nuova strategia del gruppo.

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Peugeot avrà una gamma completamente rinnovata nel 2028

Filosa ha citato Peugeot mentre spiegava agli analisti quando inizieranno a vedersi davvero gli effetti del piano FaSTLAne 2030. Per sviluppare un’auto completamente nuova servono mediamente circa 24 mesi e proprio dal 2028 Stellantis prevede una forte accelerazione sul fronte dei prodotti. Tra i marchi europei, Peugeot sarà uno di quelli sui quali verranno concentrate più risorse.

Per il marchio francese potrebbe quindi aprirsi una fase particolarmente intensa. Nei prossimi anni bisognerà intervenire su diversi segmenti, continuando allo stesso tempo a gestire una transizione tecnologica che in Europa resta tutt’altro che semplice. Stellantis vuole mantenere più possibilità di scelta sulle motorizzazioni, evitando di puntare tutto su una sola tecnologia mentre la domanda continua a cambiare.

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Il rinnovamento di Peugeot rientra inoltre in un piano molto più ampio con cui Stellantis vuole tornare a crescere dopo gli ultimi anni complicati. Filosa ha indicato proprio i nuovi prodotti come uno degli strumenti principali per aumentare la copertura del mercato e recuperare volumi, insieme al lavoro sui costi e al miglioramento della qualità.

Per Peugeot la sfida sarà riuscire a rinnovare la gamma senza perdere quella posizione costruita negli ultimi anni tra i marchi generalisti europei con ambizioni più alte. Il segnale arrivato da New York è comunque chiaro: Stellantis ha intenzione di investire parecchio sul Leone e il 2028 sarà l’anno in cui questa nuova offensiva dovrebbe diventare pienamente visibile.